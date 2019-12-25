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  • 25.12.2019
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’de oynayan yabancılardan 12’si öncesi cezalı duruma düştü

Avrupa'da haftası yaşanırken ligimizde yine bir klasik yaşandı. 'de ilk yarının son maçları öncesinde 15 futbolcu cezalı duruma düştü. Bu oyuncuların 12'si yabancı olurken akıllara, 'Acaba Noel için mi cezalı duruma düştüler?' sorusunu getirdi.

Bir Noel klasiği
Avrupa'da haftası yaşanırken ligimizde yine bir klasik yaşandı. 'de ilk yarının son maçları öncesinde 15 futbolcu cezalı duruma düştü. Bu oyuncuların 12'si yabancı olurken akıllara, 'Acaba Noel için mi cezalı duruma düştüler?' sorusunu getirdi. İşte 17. haftada cezalı duruma düşen oyuncuların isimleri: Kulisic (Ankaragücü), Moroziuk (Ç.Rizespor), Khalili (Kasımpaşa), Jerome, Gassama, Titi () Baiano, Bogdan Stancu (G.Birliği), Miguel Lopes (), Lens (), Skubic (Konyaspor), Thiago Lopes (Denizlispor)
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