Benfica'dan Rafa taleplerine ret





Portekiz devinin başkanı Rui Costa'nın Orkun'dan gelecek para ile Rafa Silva transferini ayrı ayrı değerlendirdiği, Serdal Adalı'dan gelecek böyle bir resmi teklifi de kabul etmeyeceği vurgulandı.



32 yaşındaki Rafa Silva, 2024 yazında 8 yıl oynadığı Benfica'dan ayrılarak bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.



Rafa, Beşiktaş formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 23 gol atıp 16 asist yaptı.