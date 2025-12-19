PODCAST CANLI YAYIN

Benfica'dan Rafa taleplerine ret

Beşiktaş'ın Rafa Silva için 15 milyon Euro veya Orkun Kökçü'nün iki transfer taksidini silme planı, Benfica tarafından reddedildi.

Benfica'dan Rafa taleplerine ret
Portekiz'den Record'un haberine göre; Benfica, Rafa Silva için Beşiktaş'ın istediği 15 milyon Euro'nun gerçekçi bir bonservis talebi olmadığı değerlendirmesinde bulundu. Eski oyuncusu için acele etmeyecek olan Benfica, gerekirse transferin son anına kadar beklemede kalacak.

Record'daki haberin detayında; Benfica idarecilerinde, Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamaların Rafa'yı baskı altına almak ve menajerleri sindirmek amacıyla yapıldığına dair bir inancın olduğunun altı çizildi.

Bir başka Portekiz kaynağında ise Benfica'nın Orkun Kökçü'nün iki transfer taksidini yani 10 milyon Euro'luk bir karşılığı silmesi karşılığında Rafa transferine de soğuk baktığı belirtildi.



Portekiz devinin başkanı Rui Costa'nın Orkun'dan gelecek para ile Rafa Silva transferini ayrı ayrı değerlendirdiği, Serdal Adalı'dan gelecek böyle bir resmi teklifi de kabul etmeyeceği vurgulandı.

32 yaşındaki Rafa Silva, 2024 yazında 8 yıl oynadığı Benfica'dan ayrılarak bonservissiz olarak Beşiktaş'a transfer olmuştu.

Rafa, Beşiktaş formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 23 gol atıp 16 asist yaptı.

