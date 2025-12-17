PODCAST CANLI YAYIN

Tammy Abraham'dan Trabzonspor maçı isyanı!

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Tammy Abraham, Trabzonspor maçı sonrası takım arkadaşlarına dert yandı.

Giriş Tarihi:
Tammy Abraham'dan Trabzonspor maçı isyanı!
Zorlu Trabzon deplasmanında iki defa iki farklı öne geçmiş olan Beşiktaş'ta sahadan bir puanla ayrılmanın üzüntüsü devam ediyor.

Uzun yıllar unutulmayacak bir mücadeleye sahne olan ve 3-3 berabere biten karşılaşmada gol perdesini açan isim olan Tammy Abraham'ın üzüntüsü bir başka. Gaziantep FK maçından sonra tekrar fileleri havalandırmayı başaran İngiliz yıldız, buna rağmen karşılaşma sonrasında skora en çok üzülen isimlerden biriydi.

Türkiye Gazetesinde yer alan habere göre, tecrübeli golcü maç boyunca yaptığı pres ile savunma arkasına yaptığı koşularla çok istekli bir performans sergilerken istediği pasları alamamaktan şikayetçi oldu.


"EN AZ ÜÇ GOL ATABİLİRDİM"

Özellikle karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle devam ederken Jurasek'in bomboş pozisyonda kendisine pas atmamasına çok kızan Abraham, maç sonu takım otobüsünde "Çok kolay kazanacağımız maçı kaybettik. Ben de en az üç gol atabilirdim" diyerek takım arkadaşlarına dert yandı.

