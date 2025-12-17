Tammy Abraham'dan Trabzonspor maçı isyanı!



"EN AZ ÜÇ GOL ATABİLİRDİM"



Özellikle karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2'lik üstünlüğüyle devam ederken Jurasek'in bomboş pozisyonda kendisine pas atmamasına çok kızan Abraham, maç sonu takım otobüsünde "Çok kolay kazanacağımız maçı kaybettik. Ben de en az üç gol atabilirdim" diyerek takım arkadaşlarına dert yandı.