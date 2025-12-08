PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'a şok! Yıldız futbolcu sakatlandı

Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelede erken bir sakatlık şoku yaşadı. Siyah beyazlıların yıldızı Cengiz Ünder, oyuna devam edemedi.

Beşiktaş'a şok! Yıldız futbolcu sakatlandı

Siyah-beyazlıların hücum oyuncusu Cengiz Ünder, maçın ilk bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara değişiklik işareti yaptı. Teknik heyet oyuncunun risk almamasına karar verirken Cengiz, oyuna devam edemedi.

Cengiz Ünder (İHA)Cengiz Ünder (İHA)

DURUMU MAÇTAN SONRA NETLEŞECEK

Beşiktaş'ta sakatlanan Cengiz Ünder'in yerine 23. dakikada Milot Rashica oyuna dahil oldu. Oyuncunun sakatlığının detayları maç sonrası yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

