Beşiktaş'a şok! Yıldız futbolcu sakatlandı
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelede erken bir sakatlık şoku yaşadı. Siyah beyazlıların yıldızı Cengiz Ünder, oyuna devam edemedi.
Giriş Tarihi:
Siyah-beyazlıların hücum oyuncusu Cengiz Ünder, maçın ilk bölümünde yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara değişiklik işareti yaptı. Teknik heyet oyuncunun risk almamasına karar verirken Cengiz, oyuna devam edemedi.
DURUMU MAÇTAN SONRA NETLEŞECEK
Beşiktaş'ta sakatlanan Cengiz Ünder'in yerine 23. dakikada Milot Rashica oyuna dahil oldu. Oyuncunun sakatlığının detayları maç sonrası yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.