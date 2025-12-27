PODCAST CANLI YAYIN

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'a Mali sürprizi!

Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nun 2. maçında Fas, Mali ile 1-1 berabere kaldı.

Afrika Uluslar Kupası'nda Fas'a Mali sürprizi!

Afrika Uluslar Kupası'nda A Grubu'nun 2. maçında Fas, Mali ile karşı karşıya geldi.

Stade Prince Moulay Abdallah'da oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Fas'ın golünü 45+5'te Brahim Diaz(P) kaydederken Mali'nin beraberlik golü 64. dakikada Lassine Sinayoko(P)'dan geldi.

Fas'ta, Fenerbahçe forması giyen Youssef En-Nesyri 70. dakikada oyuna dahil oldu.

Mali'de ise Beşiktaş forması giyen El Bilal Toure 76. dakikada oyuna girerken Dorgeles Nene 90+1'den sonra süre aldı.

Bu sonuçla birlikte Fas, puanını 4'e çıkardı. Mali'nin puanı ise 2'ye yükseldi.

A Grubu'nun 3. maçında Fas, Zambiya ile karşılaşacak. Mali ise Komorlar ile mücadele edecek.

