Kıtalararası şampiyon PSG!
FIFA Kıtalararası Kupa'nın sahibi PSG oldu. Fransız temsilcisi, Flamengo'yu normal süresi 1-1 sona eren mücadelede penaltılarla yenerek mutlu sona ulaştı.
PSG, FIFA Kıtalararası Kupa'da adını zirveye yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın ilk golünü 38. dakikada Khvicha Kvaratskhelia attı ve Fransızlar 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona erdi.
İkinci devrede Jorginho penaltıdan tabelayı eşitledi. Normal süre 1-1 bitti.
Penaltılarda PSG rakibine üstünlük kurarak kupaya uzanan taraf oldu.