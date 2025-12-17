PODCAST CANLI YAYIN

FIFA Kıtalararası Kupa'nın sahibi PSG oldu. Fransız temsilcisi, Flamengo'yu normal süresi 1-1 sona eren mücadelede penaltılarla yenerek mutlu sona ulaştı.

Giriş Tarihi:
Kıtalararası şampiyon PSG!

PSG, FIFA Kıtalararası Kupa'da adını zirveye yazdırmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk golünü 38. dakikada Khvicha Kvaratskhelia attı ve Fransızlar 1-0 öne geçti. İlk devre bu skorla sona erdi.

İkinci devrede Jorginho penaltıdan tabelayı eşitledi. Normal süre 1-1 bitti.

Penaltılarda PSG rakibine üstünlük kurarak kupaya uzanan taraf oldu.

