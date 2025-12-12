Sacha Boey Bayern Münih'ten ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray 'dan Bayern Münih 'e 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey , Alman ekibinde istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Sakatlıklar ve forma rekabeti nedeniyle düzenli süre alamayan Fransız futbolcu, Bayern Münih'te beklenen etkiyi yaratamadı.

Sacha Boey (AA)

AYRILIK GÜNDEMDE

Bir süredir Bayern Münih'ten ayrılacağı konuşulan ve adı yeniden Galatasaray ile de anılan Sacha Boey için hareketli günler yaşanıyor. Bavyera temsilcisinde geleceği belirsizliğini koruyan oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.