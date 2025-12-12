PODCAST CANLI YAYIN

Sacha Boey Bayern Münih'ten ayrılıyor! Yeni adresi belli oldu

Galatasaray’dan Alman devi Bayern Münih’e rekor bir bedelle transfer olan Sacha Boey hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Fransız sağ bekin, Bayern Münih kariyerinde beklentilerin altında kalmasının ardından takımdan ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü.

2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde Galatasaray'dan Bayern Münih'e 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey, Alman ekibinde istikrarlı bir performans ortaya koyamadı. Sakatlıklar ve forma rekabeti nedeniyle düzenli süre alamayan Fransız futbolcu, Bayern Münih'te beklenen etkiyi yaratamadı.

AYRILIK GÜNDEMDE

Bir süredir Bayern Münih'ten ayrılacağı konuşulan ve adı yeniden Galatasaray ile de anılan Sacha Boey için hareketli günler yaşanıyor. Bavyera temsilcisinde geleceği belirsizliğini koruyan oyuncunun, takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

TALİPLERİ VAR

Fabrizio Romano'nun gece saatlerinde paylaştığı habere göre, Sacha Boey ile ilgilenen kulüpler Bayern Münih'in kapısını çalmaya başladı. Alman devinin, gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı aktarıldı.

EN CİDDİ TALİP CRYSTAL PALACE

Haberin detaylarında, Sacha Boey ile ilgilenen kulüpler arasında Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın öne çıktığı belirtildi. İngiliz temsilcisinin yanı sıra birkaç kulübün daha Fransız sağ bek için devrede olduğu kaydedildi. Transfer sürecinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

