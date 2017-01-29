CHP'li Kadıgil'den skandal paylaşımlar

CHP PM üyesi Sera Kadıgil sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar büyük tepkilere neden oldu. Kadıgil paylaşımlarında ezan ve şehitler için saygısız sözler sarfetti.
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Üyesi Sera Kadıgil, kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla tepkileri üzerine çekti
EZAN VE ŞEHİTLER İÇİN ŞOK SÖZLER
Kadıgil'in İstiklal Marşı'ndaki dizelere atıfta bulunarak; ezanlar için söylediği sözler, "şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı üzerinden şehitlere yaptığı saygısızlık içeren paylaşımları kamuoyunun tepkisini çekiyor.
KİN VE NEFRET KUSTU
CHP Parti Meclisi Üyesi hukukçu Sera Kadıgil attığı tweetlerle adeta kin ve nefret kustu.
Sera Kadıgil attığı skandal tweetler sonrası gelen tepkiler üzerine hesabını korumaya alıp tweetlerini sildi.
Sera Kadıgil tweetlerini sildikten sonra hesabını geri açtı.
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Bu ülke kalkınmasına karşı kin kusan tiplerden millete,Ülkeye,hatta kendine hiç bir hayır ve iyilik gelmez. Bunlar ,sadece engelleme ve takoz siyaseti yapıyor.
yavrum sen yanlış meclise gelmişin. senin gideceğin yer vatikan meclisi. bak papa baban pencereden kollarını açmış seni bekliyor. seni ezan sesi değil çan sesi mutlu eder. haydi yavrum senin fikrinde olanlarıda al.bizi ezanımızın sesiyle bırak. biz böyle mutluyuz. senin gibiler anlamaz bu halleri.
işte chp zihniyeti bunlardan başka şey beklenilemez zaten yeter artık chp nin çigerini biliyor bu halk ne cektiysek chp den cektik büfelerde simit kola satar gibi alkol satışı yapan gazetelerde alkolü öven haberler yapan kerhaneleri kurban keserek acan chp zihniyetinden başka türlüsü beklenilemezdi şunu deseydi şaşırırdık mesela bu ezanlar öyle hoşki insanın ruhunu okşuyor içindeki vijdanını okşuyor dünya hali gecicidir bakidir hak olan ahireti hatırlatıyor gibi bir cümle kullansa idi işte ozaman agzımız acık kalır koca bir aaaaaaaaaa nasıl yani diyebilir şaşırırdık ama böyle bir şey olmayacagını bildigimiz için şaşırdıkmı kesinlikle hayır bunlar heralde istiyorki sokakparda kilise çanları çalsın papazlar gezsin köşe başı kilise olsun bunlar TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN milletvekili olamaz begenmiyorsan defol git ülkemizden burası TÜRKİYE CUMHURİYETİ ezanlarımıza laf atanın ülkemizdede işi yoktur defol git
Yahu bunların partisi genel başkanından odacısına kadar bu şekilde düşünüyorlar, bu fikre anlayışa sahipler, bu düşmanlık hepsinde de var.
kokmuş bu chp hangisini tutsan elde kalıyor kimisi pkk cenazesinde ağlar kimi meclisin kürsüsünü söker kimisi kuduz it olmuş mecliste bacak ısırır tamamda varlığımızın var olmamızın sebebi menba ı şehide hakaret ve ezana hakaret kabul edilemez umarız gereği yapılır bu tahrik galiba proje bilinçli yapılıyor araşrırılmalı ve emsal teşkil edecek ceza verilmelidir
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