CHP'li vekil resmen bölücülük yaptı!

CHP'li vekillerin skandalları bitmek bilmiyor. CHP İzmir milletvekili Ali Yiğit Kayseri'de partililere seslendi. "Biz Avrupalı olmaya hazırız" diyen Yiğit, gerekirse İzmir Türkiye'den ayrılsın diyerek büyük bir skandala imza attı.
"BUNLARLA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"
Kayseri'de parti binası önünde konuşma yapan Yiğit halka seslenirken resmen bölücülük yaptı. Yiğit, "Biz Avrupalı olmaya hazırız. Gerekirse İzmir Türkiye'den ayrılsın. Biz bunlarla beraber yaşamak istemiyoruz" dedi. CHP'li vekil konunun sosyal medyada yer almasının ardından yazılı bir açıklama yaparak yalanladı. Fakat CHP'li vekilin bölücülük yaptığı skandal konuşmasına A Haber ulaştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.