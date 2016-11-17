Yol Durumu
  1. HDPKK'lı Sakık'ın cezası belli oldu
  2. FETÖ'nün TSK yapılanması operasyonunda 37 gözaltı

CHP'li vekil resmen bölücülük yaptı!

, HDP'lilere özenerek resmen bölücülük yaptı. Yiğit, "Gerekirse İzmir Türkiye'den ayrılsın" dedi.

CHPli vekil resmen bölücülük yaptı!
CHP'li vekillerin skandalları bitmek bilmiyor. Kayseri'de partililere seslendi. "Biz Avrupalı olmaya hazırız" diyen Yiğit, gerekirse İzmir Türkiye'den ayrılsın diyerek büyük bir skandala imza attı.

"BUNLARLA YAŞAMAK İSTEMİYORUZ"
Kayseri'de parti binası önünde konuşma yapan Yiğit halka seslenirken resmen bölücülük yaptı. Yiğit, "Biz Avrupalı olmaya hazırız. Gerekirse İzmir Türkiye'den ayrılsın. Biz bunlarla beraber yaşamak istemiyoruz" dedi. CHP'li vekil konunun sosyal medyada yer almasının ardından yazılı bir açıklama yaparak yalanladı. Fakat CHP'li vekilin bölücülük yaptığı skandal konuşmasına A Haber ulaştı.

İşte çok konuşulacak o sözler;
CHP'li vekilden skandal sözler
Etiketler:
  • 17 Kasım 2016, Perşembe 19:00
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar