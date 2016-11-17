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CHP'li vekilden skandal sözler

17 Kasım 2016, Perşembe
CHP İzmir milletvekili Ali Yiğit Kayseri'de partililere seslendi. "İzmirlilerin Avrupa'ya girmeye hazır olduğunu söyleyen" Yiğit, daha da ileri giderek "gerekirse İzmir Türkiye'den ayrılarak Avrupa Birliği'ne girmeli" dedi. İşte A Haber'in ulaştığı çok konuşulacak o sözler.
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