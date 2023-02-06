Vav TV İzle
LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 06 Şubat 2023, Pazartesi

Güzel oynayana nazar değiyor!

MUSLERA için 9 Ocak'ta şu tweeti atmıştım: "Galatasaray yönetimi Muslera'ya herkesin göreceği şekilde kocaman bir nazar boncuğu taksın." Korkulan oldu, şampiyonluk yarışında Galatasaray, en etkili ismi Muslera'yı sakatlığa kurban verdi. Trabzon galibiyetinin de havası bir anda üzüntüye dönüştü.
Çünkü Muslera sedye ile çıkarken gözyaşlarına boğuldu.
Galatasaray yönetimi, eğer Muslera'nın sakatlığı uzun sürecekse hemen iyi bir kaleci arayışına girmeli. Çünkü Okan'la bu işi götüremezler, ayrıca yedeği de yok. Dilerim Muslera tekrardan sahalara döner. Galatasaray'da güzel oynayanlara nazar değiyor. Haftalardır mükemmel bir performans sergileyen Torreira, oyunun hemen başında Trabzonspor'un golüne resmen asist yaptı ve ilk yarı boyunca zihinsel olarak bu travmadan kurtulamadı, ciddi pas hatalarına imza attı. Galatasaray seyircisinin skora tepki gösterip tezahüratı yüksek tutması başta Icardi olmak üzere tüm oyuncuları etkiledi.
Mertens'in golünden sonra Galatasaray farkı artıracak pozisyonları buldu ama atamadı. Oliveira ve Mertens mükemmel oynadı. Icardi çok çalıştı ve yine golünü attı. Dubois da hücuma etkili ve kontrollü çıktı, çok başarılıydı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Güzel oynayana nazar değiyor!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ
      SON DAKİKA