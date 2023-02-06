Güzel oynayana nazar değiyor!
Çünkü Muslera sedye ile çıkarken gözyaşlarına boğuldu.
Galatasaray yönetimi, eğer Muslera'nın sakatlığı uzun sürecekse hemen iyi bir kaleci arayışına girmeli. Çünkü Okan'la bu işi götüremezler, ayrıca yedeği de yok. Dilerim Muslera tekrardan sahalara döner. Galatasaray'da güzel oynayanlara nazar değiyor. Haftalardır mükemmel bir performans sergileyen Torreira, oyunun hemen başında Trabzonspor'un golüne resmen asist yaptı ve ilk yarı boyunca zihinsel olarak bu travmadan kurtulamadı, ciddi pas hatalarına imza attı. Galatasaray seyircisinin skora tepki gösterip tezahüratı yüksek tutması başta Icardi olmak üzere tüm oyuncuları etkiledi.
Mertens'in golünden sonra Galatasaray farkı artıracak pozisyonları buldu ama atamadı. Oliveira ve Mertens mükemmel oynadı. Icardi çok çalıştı ve yine golünü attı. Dubois da hücuma etkili ve kontrollü çıktı, çok başarılıydı.
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