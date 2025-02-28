LEVENT TÜZEMEN

Bu grupta ikinci olmak skandaldır! G.Saray'da yedek oyuncuların ne kadar kalitesiz olduğunu yönetim ve Okan Buruk artık görmüştür! Devre arasında önemli transferler yapılmasaydı G.Saray'ın bu yedek oyuncularla zirve yarışını sürdürmesi sıkıntıya girerdi. F.Bahçe maçı kadrosunu tamamen dinlendirip oynamayan oyunculara Okan Buruk şans verdi. Ama bu oyuncular, ellerine geçen bu fırsatı yeterince değerlendiremedi.



Çünkü oyun kaliteleri, oyuna bakış açıları ve bireysel yetenekleri G.Saray'ın oyuncusu olmadıklarını gösteriyor. İlk 45 dakikada özellikle rakip kalede etkili olamayan 2 pas üst üste yapamayan, mehter takımı gibi bir oyun sergileyen futbolcu grubuna tanık oldum. Bu rezil futbolu, taraftarların izlemesine izin veren Okan Buruk'un oyuna geç müdahale etmesi büyük hataydı. Bal yapmayan, üretemeyen bir takıma bu kadar müsaade edilemez! Yusuf Demir, kendine oynayan, takım oyunundan uzak, sorumsuz bir oyuncu. Yıllardır G.Saray'da forma giyen Berkan bir tane etkili orta yapamadı. Kaptırdığı toplar da kendi kalesine pozisyon oldu.



Kerem Demirbay Almanya'da nasıl oynamış? Geçen sene birkaç maçta ağzımıza bal çalan Demirbay'ın top kontrolü, gol vuruşu yok! Çok şaşırdım.

Osimhen oyuna girerken Lemina-Eren-Frankowski de girmeliydi. G.Saray'ın bu gruptan ikinci olarak çıkması skandal bir sonuçtur...