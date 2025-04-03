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Jose Mourinho çıkmaza girdi

LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

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ltuzemen@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 3 Nisan 2025

GALATASARAYLI oyuncular ve teknik direktör Okan Buruk, Beşiktaş yenilgisinden sonra kupadaki Fenerbahçe düellosunu belli ki onur maçı kabul etmişler. Özellikle ilk yarıda G.Saray, F.Bahçe'ye karşı 2-0'lık ağır bir üstünlük kurdu. Eğer Barış Alper vuruş becerisi kaliteli bir oyuncu olsaydı soyunma odasına G.Saray çok ağır bir skorla girerdi.

F.Bahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, skorun büyümesini engelledi.

Okan Buruk'un, Mourinho'ya Kadıköy'de ikinci kez diz çöktürmesi hem kendisi adına başarı yaratırken, öz güveninin de tekrar geri kazanılmasını sağladı. Okan hocanın tek forvetle derbiye başlaması, çok akılcıydı. Orta alanı Torreira-Lemina ve Sara'dan kurdu. Torreira ve Sara etkili, dikkatli futbol oynarken, Lemina ciddi top kayıpları yaptı, gereksiz faullere neden oldu. Osimhen attığı ilk golde topa resmen mermi hızında vurdu. Maç boyunca kendisini yıpratmaya çalışan F.Bahçelilere karşı dimdik ayakta kalmaya çalıştı, mücadeleden asla kaçmadı. Okan hoca kulübede sakin kaldı, oyuncu değişikliklerini bu kez doğru yaptı.

Oyundan düşen futbolcularını çok çabuk değiştirip G.Saray'ın fizik kalitesini korudu ve mücadeleyi kaybetmemesini sağladı. Okan hoca, Beşiktaş maçına bu kadro anlayışıyla çıkmadığı için ve çift forvetle oynadığı için kesin pişmanlık yaşıyordur. Kadıköy'de ezici bir futbolla ve zengin pozisyon üstünlüğüyle derbiyi kazanmak psikolojik olarak Mourinho'yu ve F.Bahçe'li oyuncuları çıkmaza sokacaktır.

"Kadıköy'de ezici bir futbolla derbiyi kazanmak psikolojik olarak Mourinho'yu ve F.Bahçe'li oyuncuları çıkmaza sokacaktır."

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