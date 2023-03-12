MERTENS'İN oyunu şekillendirme adına Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu Kasımpaşa maçında net gördük. Mata, Mertens'in görevini yapamadı, oyundan çıktı. Yerine görevi üstlenen Yunus başarısız oldu. G.Saray, Kasımpaşa'yı açabilmek için çok zorlandı. Mertens'in yokluğunda hücum oyuncuları başta İcardi olmak üzere pozisyon üretmekte zorlandı. Okan hoca çare olarak Zaniolo'yu oyuna soktu, Rashica'yı forvet arkasına koydu. Ve bir kez hızlı hücum eden Galatasaray Zaniolo ile Kasımpaşa kilidini açtı.
Zaniolo'nun gelişiyle Galatasaray hücum zenginliği kazandı. İtalyan yıldız topu ayağına her alışında arkadaşlarına etkili paslar attı, kendini rakibe unutturduğu gibi Rashica'nın ve Sacha Boey'in iyi oynamalarını sağladı. Zaniolo çevre kontrolünü mükemmel yapıyor. Topla buluşmadan önce hangi arkadaşı boşta diye bir göz atıyor. Sıkışık oyunu ters tarafa taşıdı, Galatasaray'ın ataklarını başlattı. Adekugbe'nin Türk olarak oynaması büyük avantaj. Kanadalı oyuncu maç içerisinde yorulmuyor, sürekli atağa kalkıyor, ayağındaki topları etkili kullanıyor ve ikili mücadeleleri kaybetmiyor.
Muslera'nın sürpriz dönüşü sadece savunmayı değil diğer ar- kadaşlarının da özgüvenli oynamalarını sağladı. Kasımpaşa, golü yiyinceye kadar oyunu kilitlemek için kalabalık savunma yaptı.
Zaniolo sonrasında İcardi, Kerem ve Gomis daha dikkatli olsalar skor yüksek olurdu. Rashica'nın forvet arkasında oynaması Galatasaray'ın etkili olmasını sağladı.
Mata ve Yunus olmadı
Yerli sayılması büyük avantaj
Dikkatli olsalar farklı biterdi
MERTENS'İN oyunu şekillendirme adına Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu Kasımpaşa maçında net gördük. Mata, Mertens'in görevini yapamadı, oyundan çıktı. Yerine görevi üstlenen Yunus başarısız oldu. G.Saray, Kasımpaşa'yı açabilmek için çok zorlandı. Mertens'in yokluğunda hücum oyuncuları başta İcardi olmak üzere pozisyon üretmekte zorlandı. Okan hoca çare olarak Zaniolo'yu oyuna soktu, Rashica'yı forvet arkasına koydu. Ve bir kez hızlı hücum eden Galatasaray Zaniolo ile Kasımpaşa kilidini açtı.
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