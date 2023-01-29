G.SARAY'I galibiyete, Okan Buruk'u rekora götüren 3 önemli etken vardı; oyuncuların kazanma alışkanlığı, Galatasaray'ın takım halinde oynama pratiği ve dirençli ve mücadeleci bir oyun. Galatasaray belki çok iyi oynamadı, maçın kontrolünü hep elinde tuttu. Kerem hatalar yaptı ama hiç kaytarmadı ve iki golün de başlangıcında imzası vardı. Barış Alper top kaptırdı ancak müthiş koştu Icardi'ye oynadı. Mertens, etkisizdi yine de ilk golü attı.
HERKES ÇOK KOŞTU
Galatasaray'da Oliveira gibi orta kalitede oynayan oyuncular vardı ama onlar bu eksikliklerini çok koşarak, rakibi kovalayarak, tekmeye kafa sokarak ve savunmaya yardıma gelerek kapattı. Icardi rakibe sürekli rahatsızlık verdi, pas servisleri yaptı. Icardi'nin koşu ezberine Yunus, Kerem, Barış ve Rachica ayak uydurursa Arjantinli yıldız gol atma konusunda sorun yaşamaz. Dubois'nın attığı ve vuruş kalitesi çok güzel olan gol öncesi Icardi'nin pası egoizmden uzaktı. Lucas, orta alanda enerji santrali gibi çalıştı. Boey ve Dubois kanatlardan etkili hücum etti. Muslera ile Emin hatasız oynadı. Oyunu geriden yöneten, akıllı atak başlatan ve mükemmel yer tutan Muslera'yı Galatasaray pamuklar içinde saklasın. Emin Giresun'un çok kritik gollük iki atağını mükemmel önledi. Rachica ile Yunus gol atmaları üzerlerindeki "Gol atamıyorum" baskısını kaldıracaktır.
Pamuklar içinde saklasın!
G.SARAY'I galibiyete, Okan Buruk'u rekora götüren 3 önemli etken vardı; oyuncuların kazanma alışkanlığı, Galatasaray'ın takım halinde oynama pratiği ve dirençli ve mücadeleci bir oyun. Galatasaray belki çok iyi oynamadı, maçın kontrolünü hep elinde tuttu. Kerem hatalar yaptı ama hiç kaytarmadı ve iki golün de başlangıcında imzası vardı. Barış Alper top kaptırdı ancak müthiş koştu Icardi'ye oynadı. Mertens, etkisizdi yine de ilk golü attı.
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