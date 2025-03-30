LEVENT TÜZEMEN

MİLLİ takım arası Galatasaray'a yaramamış. Okan Buruk ve oyuncuları, derbinin ne kadar önemli olduğunu maalesef zihinsel olarak kavrayamamış.



Sadece milli takıma gitmeyen oyuncular kendilerini daha diri tutmuş. Zayıf motivasyon Galatasaray'ın derbide puan almasını engelledi.



Okan Buruk ne yazık ki Beşiktaş maçlarına kafaca iyi hazırlanamıyor, kenardan da maçı yönetme konusunda zafiyet yaşıyor.



Derbide Beşiktaş Rafa Silva ile golü buluncaya kadar sürekli Frankowski'nin bölgesinden atak yaptı ve Okan hoca bu bölgeye bir türlü önlem almadı. Galatasaray'ın 10 kalmasında da Frankowski'nin büyük hatası vardı.



Frankowski tam bir sağ bek değil. 3'lü defansın önünde oynayan hücuma yönelik bir oyuncu. Polonyalı oyuncu, hafta içinde 'Ben kanat bek oynamak istiyorum' diye bir açıklama yaptı. Okan Buruk Frankowski'nin bu mesajını maalesef görmemezlikten gelmiş.



Bu arada golde Frankowski kadar pozisyon hatası yapan ve kendisini yere bırakan Davinson Sanchez ile kapattığı köşeden golü yiyen Muslera hatalıydı. Torreira'nın mükemmel golüyle soyunma odasına 1-1 girmek G.Saray için büyük bir şanstı. Ben Okan hocadan Lemina hamlesini ikinci yarının başında bekledim. Ayrıca Yunus da sakatlığından dolayı eski çabukluğunda ve hızında değil. Morata'yı oyunda tutmak, orta sahayı güçlendirmemek, '1 puanı cebime koyayım' dememek ve buna anlayışa göre bir oyun planı belirlememek Okan hocanın ciddi zaafıydı. Ne oldu?



G.Saray hem derbiyi hem de namağlup ünvanını kaybetti. Şampiyonluk yarışında psikolojik bir olumsuzluk yarattı.