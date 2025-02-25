PODCAST CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Kıran kırana mücadele izledik

Kıran kırana mücadele izledik

LEVENT TÜZEMEN

LEVENT TÜZEMEN

Tüm Yazıları
ltuzemen@takvim.com.tr
Eklenme Tarihi 25 Şubat 2025

G.Saray-F.Bahçe derbisi, prangalı bir düelloya dönüştü.
İki hoca da savunma güvenliğini ön plana çıkardı, temponun yükselmesine izin vermediler. G.Saray için kazanmak çok değerliydi, ama kaybetmemek aranın kapanmaması ve ikili averajı korumak adına önemliydi.
Futbolda kazanamıyorsan kaybetme kuralı her zaman geçerlidir.
G.Saray taraftarını kutluyorum, sahaya yabancı madde atmadılar, rakibe kafayı takmayıp tamamen kendi oyuncularını desteklediler.
G.Saray yönetimi, taraftarlarını taşkınlık yapmaması konusunda uyarırken maç sonu oluşabilecek iki takım arasındaki sataşmaları önlemek adına mükemmel bir güvenlik önlemi sağlandı. Kıran kırana bir mücadele izledik. Maçın hakemi Vincic, Şampiyonlar Ligi standartlarında bir maç yönetmedi, çok fazla faulleri çaldı, ne şiş yansın ne de kebap zihniyeti ile derbiyi yönetti. G.Saray topa daha fazla hakim oldu ama gol yollarında yeterli pozisyonları üretemedi.
Çünkü Osimhen kenardan etkili ortalar alamadığı gibi hücumda yalnız kaldı. Lemina G.Saray adına maçın en iyisiydi. Arkadaşlarını bir maestro gibi yönetti, savunmaya yardıma gelip tehlike yaratabilecek F.Bahçe ataklarını çabukluğu ile önledi. Bazı maçların hikayesi vardır. 33. kez F.Bahçe derbisine çıkan kaptan Muslera, kalesinde büyüdü üç tane net pozisyonu önledi.
Bu arada İrfan Can Eğribayat'ı da kutluyorum o da F.Bahçe adına kalesinde çok dikkatliydi.
Tehlike olabilecek pozisyonları erken davranıp engelledi. G.Saray iki şampiyonluk yolunda yara almadı, elindeki avantajı devam ettirdi, bu beraberlik takım üzerindeki stresi aldığı gibi Okan hoca ve öğrencilerinin önlerine daha güvenli bakmalarını sağlayacaktır.

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Utanç gecesi 10 Şubat 2025, Pazartesi 3 altın kural 04 Şubat 2025, Salı Ara takıma yaramamış 05 Ocak 2025, Pazar Uyumları mükemmel 23 Aralık 2024, Pazartesi
Almanya’da seçim sonuçları açıkladı! 19 Türk kökenli aday Federal Meclis’te! İşte isim isim o liste
Almanya'da seçim sonuçları açıkladı!
Kısmı af var mı 2025? Af mı çıkıyor? Adalet Bakanı Tunç’tan ‘Kısmi Af’ açıklaması!
Af mı çıkıyor? Adalet Bakanı Tunç’tan ‘Kısmi Af’ açıklaması!
CHP yandaşı Enver Aysever’den Ekrem İmamoğlu’na sahte diploma tepkisi: Canı cehenneme
Aysever'den İmamoğlu'na: Canı cehenneme
Yalan diline yuva yapmış tetikçi utanmadı Turkuvaz Medya ve Takvim’i hedef aldı! Maske düştü müfteri göründü: Kiralık tetikçiye suçüstü
Maske düştü müfteri göründü!
Rams Park’ta sessiz derbi! Galatasaray - Fenerbahçe: 0-0 | MAÇ SONUCU
Rams Park'ta sessiz derbi!