Avcılar E-5 Karayolu'nda seyir halindeki elektrikli cip alevlere teslim oldu

Arnavutköy'de 20 dakikalık kovalamaca sonrası 3 şüpheli yakalandı: Araçtan AK-47 ve kar maskeleri çıktı

Kadıköy'de farklı tarihlerde kadınlara cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli yakalandı: 5 kadın teşhis etti