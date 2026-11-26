Bağcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı: 2 ölü 1 yaralı
Bağcılar 15 Temmuz Mahallesi Koçman Caddesi'nde saat 12.25 sıralarında iddiaya göre sürücü Muhammed Tacettin Ç.'nin (26) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada Vedat Toprak (46) ve Sevgi Öksüzoğlu (59) olay yerinde hayatını kaybederken hafif yaralanan 1 kişi Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücü ise gözaltına alındı.
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam