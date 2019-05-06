Bugünkü
Takvim
LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 06 Mayıs 2019, Pazartesi

Şans kapıyı çalınca

FİNAL kapıya gelince Fatih Terim ve ekibinin hayatının finallerle geçmiş olması Galatasaray'ın bu seviyeleri nasıl oynadığını anlatmak için yeterlidir. Stres seviyesi zor maçlarda Galatasaray evinde hep farkını ortaya koymuştu.
Bu tarz maçları oynama tecrübesi ve geleneği Galatasaray'da futbolcular değişse de aynı kalıyor. Galatasaray geçen sezon şampiyon olurken evinde oynadığı Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanmıştı.

HAZIR DEĞİLLERDİ
Galatasaray, Konya maçında kaçırdığı liderlik şansını Beşiktaş'ı alt ederek bu sefer kaçırmadı.
Beşiktaşlı oyuncular zihinsel olarak derbiye hazır değillerdi. Luyindama bence Galatasaray'ın en zayıf halkasıydı.
Ama Marcao'nun savunmaya dönmesi Galatasaray'ın geriden topla oyuna iyi çıkmasını sağladı.
Fernando'nun golü Beşiktaşlı oyuncuların dağıldığının göstergesi idi. Çünkü birbirleri ile konuşmaktan pozisyon alamadılar.
Galatasaray bu galibiyetle şampiyonluk yolunda sadece bir adım atıp, zirveye yerleşmedi.
Galatasaray, Beşiktaş ile takip mesafesini açtı, Medipol Başakşehir'in de psikolojisine dokundu.

MAÇIN EN İYİSİ: MARCAO
G.Saray'ın top çıkarmasını sağladı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LUYINDAMA
G.Saray'ın en zayıf halkasıydı.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar LEVENT TÜZEMEN Şans kapıyı çalınca
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
LEVENT TÜZEMEN Tweetleri
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
FOTO GALERİ