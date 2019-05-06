Şans kapıyı çalınca
Bu tarz maçları oynama tecrübesi ve geleneği Galatasaray'da futbolcular değişse de aynı kalıyor. Galatasaray geçen sezon şampiyon olurken evinde oynadığı Beşiktaş ve Başakşehir maçlarını kazanmıştı.
HAZIR DEĞİLLERDİ
Galatasaray, Konya maçında kaçırdığı liderlik şansını Beşiktaş'ı alt ederek bu sefer kaçırmadı.
Beşiktaşlı oyuncular zihinsel olarak derbiye hazır değillerdi. Luyindama bence Galatasaray'ın en zayıf halkasıydı.
Ama Marcao'nun savunmaya dönmesi Galatasaray'ın geriden topla oyuna iyi çıkmasını sağladı.
Fernando'nun golü Beşiktaşlı oyuncuların dağıldığının göstergesi idi. Çünkü birbirleri ile konuşmaktan pozisyon alamadılar.
Galatasaray bu galibiyetle şampiyonluk yolunda sadece bir adım atıp, zirveye yerleşmedi.
Galatasaray, Beşiktaş ile takip mesafesini açtı, Medipol Başakşehir'in de psikolojisine dokundu.
MAÇIN EN İYİSİ: MARCAO
G.Saray'ın top çıkarmasını sağladı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: LUYINDAMA
G.Saray'ın en zayıf halkasıydı.
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