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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 30 Nisan 2019, Salı

Baskı kurbanı

AYKUT Kocaman'ın Konyaspor'a oynattığı "derin kompakt futbol" anlayışını Galatasaray ilk yarı boyunca aşmakta zorlandı. Konya topu Galatasaray'a verip hem savunmasını hem de orta alanı kalabalık tuttu. Kapalı oyunları açmak için kenarlardan hızlı hücum etmek gerekir. Onyekuru önündeki Skubic'i bir çok kez geçti ama etkili ortalar yapamadığı gibi sıfır noktasına gereksiz girdi. Galatasaray ikinci yarı Konya duvarına toslamayı sürdürdü.
Kenarlardan yapılan ortalarda Konyaspor savunması pozisyon hatası yapmadı.

ERKEN ÇIKMALIYDI
Malatya maçında Belhanda oynamamıştı ve Konya'da da etkili değildi. Terim, Belhanda'yı daha erken çıkarıp Selçuk'u almalıydı.
Çünkü yabancı oyuncular sıkışan oyunu açma konusunda duygusal bir patlama sergileyemiyorlar.
Yerli oyuncular takımı ateşlemek adına daha fazla sorumluluk alıyorlar. Emre ile Selçuk'un oyuna girmesi ne kadar doğruysa Ndiaye'nin çıkması yanlıştı.
G.Saray lider olma baskısını bence kaldıramadı. Çünkü yabancı oyuncu kadrosu kapanan Konya'ya karşı "Nasıl olsa kazanırız" havasında oynadı.

MAÇIN EN İYİSİ: NDIAYE
Yıldız oyuncu iyi mücadele etti.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Dün gece etkisiz bir görüntü çizdi.
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