Baskı kurbanı
Kenarlardan yapılan ortalarda Konyaspor savunması pozisyon hatası yapmadı.
ERKEN ÇIKMALIYDI
Malatya maçında Belhanda oynamamıştı ve Konya'da da etkili değildi. Terim, Belhanda'yı daha erken çıkarıp Selçuk'u almalıydı.
Çünkü yabancı oyuncular sıkışan oyunu açma konusunda duygusal bir patlama sergileyemiyorlar.
Yerli oyuncular takımı ateşlemek adına daha fazla sorumluluk alıyorlar. Emre ile Selçuk'un oyuna girmesi ne kadar doğruysa Ndiaye'nin çıkması yanlıştı.
G.Saray lider olma baskısını bence kaldıramadı. Çünkü yabancı oyuncu kadrosu kapanan Konya'ya karşı "Nasıl olsa kazanırız" havasında oynadı.
MAÇIN EN İYİSİ: NDIAYE
Yıldız oyuncu iyi mücadele etti.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ: BELHANDA
Dün gece etkisiz bir görüntü çizdi.
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