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LEVENT TÜZEMEN LEVENT TÜZEMEN
  • 12 Mayıs 2019, Pazar

Sezonun galibiyeti

GALATASARAY ligde son viraja girilirken Rize'den çok önemli bir 3 puan elde etti ve sezonun galibiyetini aldı. Ancak Galatasaray maçı kazanmış da olsa iyi bir oyun oynamadı.
Böylesine kritik bir maça çıkan Galatasaraylı futbolcular asla büyük takım oyuncusu gibi oynamadılar.
Şampiyonluk yarışında rakip 10 kişi kaldıktan sonra verdikleri pozisyonlara bakarsanız, iyi hazırlanmadıklarının göstergesi. İkinci golde Muslera'nın topu kesmesinin ardından Mariano yetişene kadar Rize topu ağlara yolladı. Bu seviyede G.Saray gibi bir takımın bu hataları yapmaması gerekir.
Galatasaray maçı kazanmış olsa dahi ikinci penaltı mutlaka tartışılacaktır.
Sarı-Kırmızılılar tartışmalara sahne olan maçta zor da olsa galip gelerek şampiyonluk için önemli bir adım attı. Galatasaray adına Rize maçının en büyük kaybı ise fibula kemiği kırılan ve bu sezon ikinci büyük sakatlığını yaşayan Emre Akbaba oldu.

MAÇIN EN İYİSİ: FEGHOULI
Attığı ve attırdığı golle yıldızlaştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ: HAKEM
Bu maçın ağırlığını kaldıramadı.
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