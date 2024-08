HAHAHAHAHA: En ilkel gülüş şeklidir. Her durum karşısında yapılabilir.

EHÜEHÜEHÜ: Espri yaptı, bal kabağı gülüşüdür.

Herkesin yapamayacağı için yapımı zordur...

İNNNIHOHHAHA: Sinsi olan bu gülüş literatüre Bizans kahkahası diye geçmiştir. Bir sonraki replik:

"Oyna Türk kızı" olacaktır...

HOHOHOHO: Gülen kişinin şişman olduğunu belirtir, samimidir...

KEH KEH: Adilik belirtisidir, bir halt yaptığını sanır, eskiler "Bıyık altı" der...

HAHAHAAY: Kadınlara hastır, kocanın zengin olduğunu gösterir...

HOBAREY: Gülüşten öte bir sevinç gösterisidir, en kötü yanı sizi de ortak etmek isteyecektir...

KİKİKİKİKİKİKİKİ: Genelde başın yukarı aşağı sallanmasıyla desteklenen bu gülüşten zarar gelmez...

HAAAH-HAHHAHHAH: Kendini yineleyen bu gülüş tarzı daha çok yan masaların duyması için yapılır...

HHIH: Ağız kapalıyken burundan tek nefes verilerek yapılır, kasan tiplere hastır.

Nette yazı okurken en çok tercih edilen türdür...

ZUAHAHAHAHA: Kahkahanın desibel sınırlarını zorlayan bir çeşididir. Genelde alt komşu elindeki süpürge sopasıyla tavana vurur, biraz dizginlersiniz kendinizi...

MUHAHAHAAUAHAH: Türevlerine rastlamak mümkündür.

EUHE: Öhü ehe şeklinde ses tellerinden geçer, genelde pek de komik olmayan esprilere ayıp olmasın diye verilen yanıt/ gülme efektidir.

POHUAHAHAHA: Geberdim, patladım manasında.

NİHOHAHAHA: Ben bi pisliğim, çok adiyim manasında.

EHİ EHİ: Kıllık düzeyinde bi sempatikliğim var manasında.

MUAHHAHA: Kabayım, danayım, bi de üstüne ayıyım manasında.

ISISISIS: Kötüüü, yılanım, fenayım manasında.

KIKIKIKIKI: Marş basmıyor birader gülüşü.

HİİİİİİHİİİİ: Her an karşımdaki benim kalp krizi geçirdiğimi sansın gülüşü.



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

İnsan beyni, dünyadaki tüm telefonlardan daha fazla elektriksel uyarı üretiyor.

Avcı-toplayıcı olduğumuz dönemden bu yana beynimizin boyutu %10 oranında küçüldü.

İçinde bir çocuğun resmi bulunan kayıp cüzdanı insanların geri verme olasılığı çok daha yüksektir.



TESPİTLİ YORUM

Erkek adam çok eskiden severek dinlediği bir şarkıya denk gelince önce duygulanır sonra günde 500 kere dinler dayanamaz sabah alarm sesi yapar sonra tekrar sıkılıp 6-7 yıl maziye gömer...



ALKIŞLI YORUM

Komşumuzun yeni doğan bebeğine "Toprak Su" ismini koydular.

Biz de kısaca "Çamur" diyoruz.



GÜLÜ YORUM

@nagelsman Olum ne güzel okul kıyafetleri var. Çocukların kapşonlu sweat falan giyiyorlar. Bize kravat süveter giydiriyorlardı.

8 yaşında memur emeklisi gibi dolanıyorduk.