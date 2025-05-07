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Kadın ile erkek beyni

Lütfi Albayrak

LÜTFİ ALBAYRAK

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Eklenme Tarihi 7 Mayıs 2025

DOSYA SİSTEMİ:
Kadın beyni: "Aşk", "Alışveriş", "Geçmiş Kavgalar", "Gelecekte Muhtemel Kavgalar", "Ona Bunu Demiştim", "Ne Giyeceğim?" klasörleriyle dolu.
Erkek beyni: "Boş klasör" Adı: "Hiçbir şey düşünmüyorum."
TV KUMANDASI KULLANIMI:
Kadın beyni: "Bu filmi izledik mi, oyuncular kim, sonunda ne oluyor?" sorgulaması.
Erkek beyni: "Zap, zap, zap, zap… Evet buldum!
Maç tekrar yayını."
ÇOKLU GÖREV YETENEĞİ (MULTITASKING):
Kadın beyni: Aynı anda çocuğu besleyip, telefonda konuşup, diziyi izleyip, alışveriş listesi yazabilir.
Erkek beyni: Sakız çiğnerken yürümeye çalışırken düşebilir.
KAVGA HAFIZASI:
Kadın beyni: "16 Nisan 2017 Pazar günü saat 18:32'de bana şöyle demiştin…" Erkek beyni: "Ne zaman kavga ettik biz?"
ALIŞVERİŞ ALGISI:
Kadın beyni: "Bu yüzde 40 indirimliydi. Aslında kâr ettim." Erkek beyni: "Bu monttan zaten üç tane var, neden aldık?"
HARİTA OKUMA:
Kadın beyni: "Yolu neden sormuyoruz?" Erkek beyni: "Ben yolu biliyorum! (4 saat sonra hâlâ döner kavşağı turluyor)"
İLETİŞİM STİLİ:
Kadın beyni: "Neyi nasıl hissettiğimi uzun uzun anlatayım, empati kur." Erkek beyni: "Bir sorun mu var?" Kadın: "Yok." Erkek: "Tamam o zaman."
ROMANTİZM ANLAYIŞI:
Kadın beyni: "Çiçek aldı, kesin bir şey yaptı!" Erkek beyni: "Çiçek aldım ya, sorun çözülmüştür bence."
"DÜŞÜNÜYOR MUSUN?" SORUSU:
Kadın: "Kesin başka bir kadını düşünüyor." Erkek: "Acaba dinozorlar neden yok oldu?"
RENK ALGISI:
Kadın beyni: Lila, eflatun, menekşe, lavanta…
Erkek beyni: Mor.
Hepsi mor.
DOLAP VE KIYAFET SEÇİMİ:
Kadın beyni: "Dolap ağzına kadar dolu ama giyecek hiçbir şeyim yok!" Erkek beyni: "Bu tişört 7 yıldır giyiliyor, hâlâ sapasağlam."
TUVALET KULLANIMI:
Kadın beyni: "Hijyen, sıra, çanta nereye konacak, musluk otomatik mi…" Erkek beyni: "Duvar varsa yeter."
DUYGU İFADESİ:
Kadın beyni: "Sana kırıldım ama bunu sen anlamalısın." Erkek beyni: "Bana açıkça söylemeden nereden bileyim?"
TELEFON GÖRÜŞMELERİ:
Kadın beyni: "45 dakikada dertleşilir, hayat çözülür."
Erkek beyni: "Kanka geliyon mu? Tamam. Kapat."
FİLM İZLERKEN:
Kadın beyni: "Duygusal bağ kurdum, ağlıyorum." Erkek beyni: "Bu efektleri nasıl yapmışlar acaba?"

BUNU BİLİYOR MUYDUN?
Avusturya'da İlginç Ceza:
"Kakasını yapar gibi konuştu" diye 500 Euro!
Avusturya'da bir adam, polise kaba bir üslupla konuştuğu gerekçesiyle 500 Euro para cezası aldı.
Ceza tutanağında, adamın "Kakasını yapar gibiydi ve bu kamu düzenini bozdu" ifadesi yer aldı.
Rutin bir kontrolde polise yüksek sesle ve alaycı şekilde hitap eden adam, bu tuhaf gerekçeyle cezalandırıldı.
Mahkemeye başvurdu ancak ceza onaylandı.
Böylece "bedensel zorlanma hissi veren konuşma tarzı", resmen cezaya gerekçe oldu.

GÜLÜ YORUM
@erenfazlioglutr Türkiye'de deprem rutini:
- Çok sallandık tweetleri...
- Uzmanları darlama...
- Telekom opetörlerine sövüş...
- Unutuluş...

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