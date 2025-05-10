İspanya’da tatil beldesinde alarm! Yangın çıktı şehri zehirli bulut sardı

İspanya'da bir kıyı kenti olan Vilanova i la Geltru'da havuz temizleme ürünleri depolayan yanmış bir binada yangın çıktı. Acil durum ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ederken bölgeyi klor bulutu sardı.

İspanya'da zehirli duman, AFP

BEŞ KASABADA ZEHİRLİ BULUT ALARMI

Barselona yakınlarındaki beş popüler kasabada tatilciler pencerelerini kapatma talimatı aldı.

İspanya'da zehirli duman, AFP

Yangın, Katalan başkentinin 40 kilometre güneyindeki sahil kasabası Vilanova i la Geltru'da 70 ton yüzme havuzu temizlik kimyasalı depolayan bir fabrikada yerel saatle 02.30 civarında çıktı.

İspanya'da zehirli duman, AFP

Sivil Savunma görevlileri, insanları yangının yol açtığı sorunlar konusunda uyarmak ve insanlara pencerelerini ve kapılarını kapatıp içeride kalmalarını söylemek için alarm durumuna geçti.

İspanya'da zehirli duman, AFP

EVİNİZDEN, İŞİNİZDEN AYRILMAYIN

X'te yayınlanan "Kimyasal Uyarı" mesajında, "Etkilenen bölgedeyseniz evinizden, iş yerinizden veya işyerinizden ayrılmayın. İnsanların karantina konusunda bilgilendirilmesi için cep telefonlarına uyarı gönderilecek. Etkilenen bölgelere seyahat etmeyin" ifadelerine yer verildi.