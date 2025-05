ERKEK WHATSAPP GRUBU:

Gruptaki tipik üyeler:

Mert (Grup kurucusu):

Asla cevap yazmaz ama herkesin hâlâ saygı duyduğu kişidir.

Can (Deli dolu):

Sürekli şaka yapar, caps yollar.

Bora (Evli):

Artık grup içeriğinden yavaşça uzaklaşmaktadır.

Emre (Futbol delisi):

Haftada kendince tam kez 3 halı saha planı yapar, ama hiçbiri gerçekleşmez.

Safa (Sessiz takipçi):

4 yıldır grup değiştirmemiş, hiç yazmamış ama her şeyi okur.



En çok konuşulan konular:

Halı saha organizasyonu...

Birbirine sesli mesaj atıp dalga geçmek...

Gece saat 02:00 sularında absürt YouTube videoları paylaşmak...

"Abi şu telefon alınır mı?" tartışması...

"Erkek adam ne yapar?" başlıklı tartışmalar (Uzun, gereksiz ve çözümsüz)...



Kriz anı:

Plan yapılmaya çalışılıyor:

Can: "Cumartesi bir şey yapalım mı?" Emre: "Olur." Bora: "Ben eşimle plan yaptım abi." Mert: "Ben bir bakayım." 3 saat sessizlik Can: "N'oldu ya?" Grup yine dağıldı.



ERKEK GRUBU ÖLÜMSÜZ KLASİKLERİ:

"Hatırlıyor musunuz lisede hocayı trolleyişimizi?" "Bu grup gizli kalmalı abi, kimseye gösterilmez bu konuşmalar."



KADIN WHATSAPP GRUBU:

Gruptaki tipik üyeler:

Elif (Organizatör):

Google Sheet açar, kahvaltı listesi yapar.

Duygu (Duygusal destek hattı):

Herkesin derdini ilk o dinler.

Zeynep (Trend takipçisi):

Kombin önerir, filtreli story'leri inceler.

Aslı (Gizemli):

Ayda bir mesaj atar, ama attığında herkesi etkiler.

Melis (Pasif gözlemci):

Grubu asla sessize almaz, ama 2 kelime etmez.



En çok konuşulan konular:

"Kızlar bu cilt serumunu deneyen var mı?" Erkek arkadaş analizleri.

(Ekran görüntüleriyle...) "Ben niye hâlâ bu işteyim acaba?" çıkışları...

Astroloji yorumları... (Bugün Venüs retrosu var, dikkat edin) Kombin soruları: "Krem etekle ne gider sizce?"



Kriz anı:

Kızlardan biri sevgilisinden ayrılmış:

Zeynep: "Kızlar... Bitti." Elif: "NEEE" Duygu: "Geliyorum, konuşmamız lazım!" Aslı: "Kahve ve kek bizden, adres at."



KADIN GRUBU ÖLÜMSÜZ KLASİKLERİ:

"Biz niye buluşamıyoruz ya 3 ay oldu?" "Bence sen daha iyilerine layıksın." "Hadi İstanbul dışına kaçalım bir haftalığına." "Bu çocuk sana göre değil zaten." "Nişan konsepti ne renk olacak?"



BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Almanya'da bir hırsız, şehir merkezindeki soygunun ardından güvenlik görevlilerinden kaçmaya başladı.

Sokaklarda izini kaybettirmeye çalışırken kapısı açık bir araca atlayarak "Hemen sür!

Peşimde adamlar var!" diye bağırdı. Ancak araç, görevdeki sivil polislere aitti.

Direksiyondaki polis anında müdahale ederek hırsızı ters kelepçeyle gözaltına aldı.

Şaşkına dönen hırsız, "Sadece kaçmak istemiştim…" diyebildi.

Tutanakta ise, "Şüpheli kendi rızasıyla teslim oldu sayılır" ifadesi yer aldı.



GÜLÜ YORUM

@devrimstadyumu Oğlumla ilk langırtımızı oynadık.

Beni tanıyanlar iyi bilir, hayattaki en büyük isteğim bir gün oğlumun olması ve ona langırt öğretip babaoğul güzel vakit geçirmekti. Bu arada seksen dokuza sıfır yendim.