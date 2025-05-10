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Kontrolsüz iniş felaket getirmedi! Kosmos-482 Hint Okyanusu’na düştü

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 1972'de Venüs'ü keşif için uzaya fırlatılan Kosmos-482 adlı uzay aracının Hint Okyanusu'na düştüğünü bildirdi.

Giriş Tarihi :10 Mayıs 2025 , 15:22 Güncelleme Tarihi :10 Mayıs 2025 , 15:22
Kontrolsüz iniş felaket getirmedi! Kosmos-482 Hint Okyanusu’na düştü

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Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), 1972'de Venüs'ü keşif için uzaya fırlatılan Kosmos-482 adlı uzay aracının Hint Okyanusu'na düştüğünü bildirdi.

Roscosmos, yaptığı yazılı açıklamada, Kosmos-482 uzay aracının akıbetine ilişkin bilgilere yer verdi.

KOSMOS-482 HİNT OKYANUSU'NA DÜŞTÜ

Kosmos-482'nin bugün TSİ 09.24'te atmosfere girdiği belirtilen açıklamada, uzay aracının Endonezya'nın batısında Hint Okyanusu'na düştüğü kaydedildi.

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1972'DE FIRLATILMIŞTI

Açıklamada, uzay aracının Venüs'ü keşif için 1972'de uzaya fırlatıldığı, ancak yaşanan bir arıza nedeniyle Dünya'nın eliptik yörüngesinde kaldığı ve ardından gezegene geri döndüğü kaydedildi.

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