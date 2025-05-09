Mesajlara geç cevap ver, sonra da "Telefona bakmadım" de… Instagram'da aktif görünsen bile.

(Gamsızlık bir uygulama değil, yaşam tarzı.)

Dert anlatan arkadaşına "Ay dur bir dizi açayım, daha iyi dinliyorum" de.

(Çift ekranlı empati.)

Kredi kartı limitin dolduysa "Zaten para bir illüzyon" de, Matrix gözlüğü tak.

(Bankaya karşı felsefi duruş.)

Evde yangın çıksa bile "Acaba bu da evrenin bir mesajı mı?" diye sor.

(Evren çok konuşuyor.)

İşe geç kaldığında "Zaman görecelidir" diyerek Einstein'ı bahane et.

(Einstein da sabah uyanamıyordu bence.)

Kimse seni aramıyorsa, "Telefon sessizdeydi" yalanını içselleştir.

(Sadece sessiz değil, ruhen de sessizde.)

"Ne yapıyorsun?" sorusuna "Hiç" diyorsan, doğru yoldasın.

(Hiçlik = huzur.)

Başına kötü bir şey geldiğinde "Bunu da yaşadım, artık level atlarım" de.

(Hayat bir oyun, sen de joystick'i bırakalı çok oldu.)

"Yarın önemli bir gün" dendiğinde "Yarın zaten yok" de, felsefeyi tokat gibi kullan.

(Zamanı inkar etmek: seviye 9 gamsızlık.)

Ev dağınıksa "Yaratıcılık kaosta doğar" diyerek çamaşırların arasına uzan.

(Marie Kondo değil, Marie Karma.)

Bir şey unuttuysan, "Bilinçli olarak unuttum" de.

(Freud bile şaşkın.)

Toplantı ortasında esniyorsan, "Bu benim meditasyonum" diyerek gözlerini kapat.

(Uyku değil, bilinç yükselişi.)

Kedilerle uzun uzun konuş, ama insanlara "Yoo, kimseyle görüşmüyorum" de.

(Sosyalleşmenin alternatif yolu: miyav.)

Aşık olmadığın biri seni terk ettiyse "Zaten ilişki değil, bir konseptti" de.

(Konsept gitti, ruhum özgür.)

İnternette tartışma gördüysen popcorn al ve izleyici kal. "Ben artık üst seviyedeyim" de.

(Dijital dervişlik.)

Dışarı çıkman gerekiyorsa ama çıkamıyorsan: "Evren beni koruyor olabilir" de.

(Evren = battaniye.)

Kıyafetin ütüsüzse "Ben bu hayatta kırışıklıklarımla varım" de.

(Moda değil, manifesto.)

Yolda yürürken ayağın taşa takıldıysa "Demek ki evren dikkatimi çekmek istiyor" de.

(Evrensel çelme teorisi.)

Plan iptal olduysa sevin, "Zaten içimden gelmiyordu" de.

(Gamsızlık = iptal sigortası.)

"Hayat ne yapıyorsun?" diye sorsa, "Takılıyorum işte" dersin.

(Seninle konuşmayan hayat bile pes eder.)

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

ABD'de borç batağındaki bir adam, çareyi kendi kendini kaçırmakta buldu.

Ailesini arayıp kaçırıldığını, kurtulması için fidye gerektiğini söyledi.

Ancak FBI, bir benzinliğin güvenlik kamerasında adamın kendi ellerini bağlayıp kendini yere attığını görünce plan çöktü.

Yakalanacağını anlayan adam, polisle iş birliği yaparak "kendi sahte kaçırılmasını" çözmeye yardım etti. Böylece, kendini kaçırıp bir de polisle iş birliği yapan ilk "kendi rehinesi" olarak tarihe geçti.

GÜLÜ YORUM

@guldennnn_ ChatGpt'ye evde nasıl para kazanırım diyorum.

Bana 'komşunun bahçe işlerine yardım', 'evcil hayvan gezdirme' falan diyor. Kardeş evden diyorum, evden...



ALKIŞLI YORUM

@bnuring Dedem anneannemi parkta görmüş göz kırpmış, anneannem de beğenip kafa sallamış, eve gidince "Beni istemeye gelecekler" demiş.

Ertesi gün de gelip almışlar. Bu nasıl bir tanışma hikayesi lan...