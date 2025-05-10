Kumanda kimin elindeyse, evrenin kontrolü ondadır.

(Evde mini bir diktatörlük ilan edilir.)

Kadın: "Sadece reklama baktım." Erkek: "Maçın en kritik anıydı ya!"

Erkek: "Zaten finalini izlemiştin." Kadın: "Ama bu sefer ağlamayacağım… belki."

Kumanda kaybolmaz.

Saklanır.

Genelde battaniyenin altındadır... ama kimin battaniyesi?

Zapping, pasif agresif bir protestodur.

3 saniyede bir kanal değiştiren taraf, aslında savaşı başlatmıştır.

Netflix açıldığında sessizlik çöker.

"Ne izleyelim?" sorusu, yeni bir savaşın başlangıcıdır.

Kadın: "Sen uyu, ben sessiz izlerim." Gerçekte: Ses 40'a çıkar, dizide dram maksimum seviyeye ulaşır.

Maç bitince kumanda "tesadüfen" pillerini kaybeder.

Erkek, suç duyurusunda bulunur: "Bu sabotaj!"

Romantik komedi başlamadan erkek uyur.

Ama ne hikmetse her kahkaha anında "bi gözünü açar."

Erkek: "Belgesel açtım." Kadın: "Yine hayvanların çiftleşme ritüelleri mi ya?"

Kadın: "Dizimin tekrarını izleyeceğim." Erkek: "O zaman ben gideyim askere döneyim, gelirim."

Kumandayı bırakan, gönül ilişkisini kurtarır.

Ama maç varsa, önce gol gelsin.

TV kumandası, tartışmalarda en etkili silahtır.

Kapatma tuşu, "bu konu kapanmıştır" anlamına gelir.

"Ses aç." – "Çok açık." – "Bir tık daha." "Bir tık" kavramı, evde tansiyonu 10 derece artırır.

Final sahnesi geldiğinde... elektrik gider.

O an, taraflar birleşir:

Ortak düşman artık enerji şirketidir.

Kumandayı eline alan önce kendi dizisini açar, sonra "Sen ne izlemek istiyorsun?" diye sorar.

Bu, pasif agresif bir barış teklifidir.

Kadın: "Ne izliyorsun?" Erkek: "Belgesel." Gerçekte: YouTube'da "Traktör turbo motor sesi 1 saat loop".

Erkek: "Bu sahneyi izleyelim, sonra seninkini açarız." Bu cümle 3 saatlik futbol yayınının 10. dakikasında söylenmiştir.

Kumanda pili biterse ilişki testi başlar:

Kim kalkacak ve pilleri değiştirecek?

Kaybeden taraf: "Senin dizin zaten çok güzeldi ya..."

BUNU BİLİYOR MUYDUN?

Yer: New Jersey, ABD Olay: 43 yaşındaki uyanık kadın Marvin G., bir alışveriş merkezinde yürüyen merdivene ters yönden binmeye çalışırken dengesini kaybedip düştü, dizini incitti. Olayın ardından alışveriş merkezine tam 3 milyon dolarlık tazminat davası açtı. Gerekçesi:

"Kimse bana ters binilmez demedi." Mahkeme, "yerçekimi ve mantık herkes için geçerlidir" diyerek davayı reddetti. Ancak dosya, "en ilginç tazminat talepleri" arşivine girmeyi başardı.

GülüYorum

@instayadustum Ağlamaya en müsait yerler (ist toplu taşıma edition) -Osmanbey metro (kimse sallamıyo diğerlerinin ne yaptığını) -Kozyatağı metro (insanlar dik dik bakmak için fazla saygılı) -Burhaniye metrobüs (kimse olmuyo) -Haliç metro (deniz manzaralı)