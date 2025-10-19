O ünlüler 5 yıl uyuşturucu denetiminde olacak!

Uyuşturucu test sonucu pozitif çıkan 8 ünlü gündeme bomba gibi düştü. 5 yıllık denetimde olacak olan ünlüler tekrar uyuşturucu kullanırsa dava açılacak.

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kan ve saç örneği alınan Dilan Polat, Derin Talu, Deren Talu, Berrak Tüzünataç, Birce Akalay, Kubilay Aka, Metin Akdülger ve Kaan Yıldırım'ın test sonuçlarında uyuşturucu madde testler pozitif çıkmıştı.



6 AYDA BİR TEST VAR

Test sonuçları gündeme bomba gibi düşerken hukuki sürecin nasıl ilerleyeceği merak konusu oldu. Soruşturma kapsamında, TCK 191'e göre, uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen kişiler hakkında savcılık "kamu davasının açılmasının ertelenmesi" kararı verebilir. Bu durumda şüpheliler, 5 yıl boyunca denetim altında tutulacak. Ancak bu süre içerisinde uyuşturucu kullandığı için denetim altında olan kişilerin ihlal etmesi halinde dava açılacak. Bu denetim süresi içinde kişilere tedavi programı uygulanması bekleniyor. Bu programda 6 ayda bir test yaptırma zorunluluğu getiriliyor ve denetim serbestlik tedbirleri uygulanıyor. Denetim süresinde yeniden uyuşturucu kullanmadığı belirlenen kişiler hakkında dosya cezasız şekilde kapatılıyor.



BÜYÜK TEPKİ

Uyuşturucu kullandıkları adli tıp raporlarında kesinleşen ünlüler, skandal bir açıklama yaptı. Uyuşturucu kullanmadıklarını iddia edenlere, sosyal medyada tepki yağdı. On binlerce kişi, "yalancılar" diye tepki gösterdi