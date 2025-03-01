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Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 200 Bin TL taşıt kredisi maliyet tablolarını güncellediler!

Bankaların kredi faiz oranları, finans sektöründeki gelişmelere paralel olarak sürekli güncelleniyor. Özellikle kamu bankaları, düşük faizli ve uzun vadeli kredi seçenekleri sunmaya devam ederken vatandaşlar, faiz oranlarının düşüp düşmediğini merak ediyor. Peki taşıt kredisi şartları nedir? İşte maliyet tabloları.

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Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 200 Bin TL taşıt kredisi maliyet tablolarını güncellediler!

Bankaların sunduğu taşıt kredisi kampanyaları, özellikle 200 bin TL ve 300 bin TL tutarındaki krediler için 18 ay vadeyle hesaplama tablosunu belirledi. Bu krediler için uygulanacak faiz oranları, kredi miktarına ve vade süresine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 200 Bin TL taşıt kredisi maliyet tabloları…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

ZİRAAT BANKASI - Taşıt Kredisi

Taksit Tutarı: 1.878,74 TL

Faiz Oranı: % 4,79

Yıllık Maliyet Oranı: % 108.2692

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

VAKIFBANK - Taşıt Kredisi

Faiz Oranı %4,66

Aylık Taksit 18.551,84 TL

Toplam Ödeme 334.933 TL

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)Kaynak: (Takvim Foto Arşiv)

HALKBANK - Taşıt Kredisi

Faiz Oranı %5,09

Aylık Taksit 19.336,37 TL

Toplam Ödeme 349.054 TL