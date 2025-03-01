Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 200 Bin TL taşıt kredisi maliyet tablolarını güncellediler!

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 10:41

Bankaların sunduğu taşıt kredisi kampanyaları, özellikle 200 bin TL ve 300 bin TL tutarındaki krediler için 18 ay vadeyle hesaplama tablosunu belirledi. Bu krediler için uygulanacak faiz oranları, kredi miktarına ve vade süresine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 200 Bin TL taşıt kredisi maliyet tabloları…