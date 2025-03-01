Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 200 Bin TL taşıt kredisi maliyet tablolarını güncellediler!
Bankaların kredi faiz oranları, finans sektöründeki gelişmelere paralel olarak sürekli güncelleniyor. Özellikle kamu bankaları, düşük faizli ve uzun vadeli kredi seçenekleri sunmaya devam ederken vatandaşlar, faiz oranlarının düşüp düşmediğini merak ediyor. Peki taşıt kredisi şartları nedir? İşte maliyet tabloları.
Bankaların sunduğu taşıt kredisi kampanyaları, özellikle 200 bin TL ve 300 bin TL tutarındaki krediler için 18 ay vadeyle hesaplama tablosunu belirledi. Bu krediler için uygulanacak faiz oranları, kredi miktarına ve vade süresine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İşte Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank 200 Bin TL taşıt kredisi maliyet tabloları…
ZİRAAT BANKASI - Taşıt Kredisi
Taksit Tutarı: 1.878,74 TL
Faiz Oranı: % 4,79
Yıllık Maliyet Oranı: % 108.2692
VAKIFBANK - Taşıt Kredisi
Faiz Oranı %4,66
Aylık Taksit 18.551,84 TL
Toplam Ödeme 334.933 TL