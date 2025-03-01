MARAŞ İFTAR VAKTİ: Oruç saat kaçta açılacak? 2025 Kahramanmaraş imsakiyesi

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye ile başlıyor. 1 Mart 2025'teki imsak vakti ve sahur saati Kahramanmaraş'ta, belirlenen takvime göre orucun ilk günü için geçerli olacak. Kahramanmaraş'ta sahur saati, imsak vakti öncesinde son bulacak. Peki Maraş’ta iftar saati kaçta? İşte 2025 imsakiyesi…

takvim.com.tr

Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 16:48

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2025 yılı Ramazan imsakiyesi ve Kahramanmaraş iftar vakitleri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ramazan boyunca her gün sahur ve iftar saatleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan imsakiye takvimiyle belirleniyor. Kahramanmaraş'ta sahur vakti, imsak öncesinde son bulacak ve iftar ise akşam ezanıyla yapılacak. Peki oruç saat kaçta açılacak? İşte Maraş ezan vakitleri…

Kaynak: (Takvim Foto Arşiv) KAHRAMANMARAŞ'TA SAHUR VAKTİ SAAT KAÇTA? ↪ Kahramanmaraş'da Ramazan ayının ilk sahur vakti 05:36'dır. Kahramanmaraş'ta 2025 Ramazan ayında sahur vakti, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen imsakiye takvimine göre yapılmaktadır. Sahur, imsak vaktinden önce tamamlanmalı ve bu vakit sabah namazından önceki zamanı işaret eder. Detaylı bilgilere ve günlük vakitlere Diyanet'in imsakiye takvimiyle ulaşılabilir. 2025 KAHRAMANMARAŞ İMSAKİYE İÇİN TIKLAYINIZ