Son dakika: Erdoğan-Bahçeli arasında kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli ile görüşecek.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli ile görüşecek.
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