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Son dakika: Erdoğan-Bahçeli arasında kritik görüşme

Başkan Erdoğan Külliye'de MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ağırlayacak. Görüşmenin saat 13.00'te başlayacağı açıklandı.

Erdoğan-Bahçeli arasında kritik görüşme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul edecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, saat 13.00'te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Bahçeli ile görüşecek.

  • 31 Temmuz 2018, Salı 11:30
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