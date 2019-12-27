Yerli otomobilin örtüsü kaldırılıyor! Tören bu tanıtım videosuyla başladı! 27.12.2019 15:22

Türkiye’nin milli gururu olan yerli otomobil görücüye çıktı. Tören başlangıcında bir tanıtım videosu yayınlandı. Videoda yerli otomobile nasıl karar verildiğinden başlayarak Başkan Erdoğan’ın 27 Mayıs 2017’de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na söylediği, “Ben diyorum ki TOBB Başkanı kendi çatısı altından yüzde 100 yerli otomobilini Made in Turkey olarak çıkarsın” dediği sözlere yer verildi.

2011 yılından beri gündemde olan yerli otomobil nihayet görücüye çıkıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile ilk yerli otomobilin özelliklerini vatandaşa anlatacak. Tören Başkan Erdoğan'ın 2017'de TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na yerli otomobil için söylediği sözlerin yer aldığı vide ile başladı. Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. Peki yerli otomobil markası ismi nedir? İşte yerli otomobilin göz dolduran özellikleri...

RENAULT'UN ELEKTRİKLİ ZOE ARACI

Piyasada en hesaplı denebilecek elektrikli araba Renualt'un Zoe modeli. Bu aracın anahtar teslim fiyatı 234.250 lira. Araç en fazla 135 kilometre hız yapabiliyor. Türkiye'nin ürettiği yerli otomobildeki lüks ve teknolojiye ise sahip değil.

Yerli otomobilin fiyatını kıyaslamak açısından ona muadil sayılabilecek tam donanımlı bir BMW elektrikli aracın fiyatını verelim. BMW i3 ve i3S modeli tam elektrikli, teknolojik donanımlı bir araç. BMW i3'ün anahtar teslim satış fiyatı 302 bin liradan başlıyor. BMW i3s'in fiyatı da 330 bin lira. Elektrikli araç piyasasındaki bu rakamlar göz önüne alındığında Türkiye'nin ilk yerli otomobilinin fiyatı pek de hesaplı olmayacak. Tahminler en ucuz 200 bin liradan başlayacağına yönelik.

YERLİ OTOMOBİLİN GÖZ DOLDURAN ÖZELLİKLERİ

TOGG'un tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.

SÜRÜCÜLERİN YERİNE DÜŞÜNEN BİR ASİSTAN

Yerli otomobil hayatın birçok farklı alanında sürücü ve yolcuların yerine düşünen bir asistan haline gelecek. TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden fazlasını yapacağız" iddiasını da güçlendiriyor.

TÜM AKILLI CİHAZLARLA İLETİŞİME GEÇİLECEK

Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri, TOGG'un akıllı aracını adeta özel bir asistan haline getiren bu yeni platformla otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip bağlantı teknolojileriyle akıllı yaşamın merkezine yerleşiyor.

Akıllı yaşam platformu, akıllı telefon, akıllı ev sistemleri, dijital asistan, akıllı şebeke gibi nesnelerin internetine bağlı tüm akıllı cihazların API'larını bünyesinde toplayarak arka plan yazılımında aynı zamanda tümünün komutlarına erişiyor.

YERLİ OTOMOBİLİ KİMLER YAPTI?

2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü imzalandı. Yerli otomobilin 5 babayiğidi elini taşın altına koydu. Yerli otoyu yapan şirketler şunlar:

-Anadolu Grubu,

-BMC,

-Kıraça Holding,

-Turkcell Grubu

-Zorlu Holding

Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da ortak oldu. 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.

Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.

Yerli otomobilin ismi ne olacak: TOGG'dan resmi açıklama gelene kadar vatandaşlar sosyal medya üzerinden yerli otomobile isim önerilerinde bulunmaya devam ediyor. İşte Twitter'de yerli otomobil için yapılan isim önerilerinden bazıları…

"Yerli otomobil ismi bence (OtoTürk) olsun sayın bakanım"

"Türkiye yerli otomobil farları, Kurt gözlerinden esinlenilmiş diyorlar. İsim olarak kartal, şahinden sonra, WOLF yani Kurt ismi de efsane olur"

"Yerli otonun ismi Aytürk olabilir"

"Atak olsun, gökte bir atak var bir de yerlerde atak olsun ben atak olmasını tavsiye ediyorum"