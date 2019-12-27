Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte tahmin edilen rakamlar

Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili için ön gösterimin 27 Aralık Cuma günü Gebze'de yapılacağını açıklamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu. 2022'de yollarda olacak otomobilin fiyatı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında tahminlerini paylaştı. İşte o rakamlar...

27.12.2019 10:34 - Son Güncelleme: 27.12.2019 10:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





