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Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte tahmin edilen rakamlar

Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili için ön gösterimin 27 Aralık Cuma günü Gebze'de yapılacağını açıklamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu. 2022'de yollarda olacak otomobilin fiyatı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında tahminlerini paylaştı. İşte o rakamlar...

27.12.2019 10:34 - Son Güncelleme: 27.12.2019 10:36
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte tahmin edilen rakamlar

Türkiye heyecanla bugün saat 14.30'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılacak olan yerli otomobile kilitlenmiş durumda. Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör de bugünkü köşesinde bu konuya değindi. İşte yerli otomobille ilgili detaylar...

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte tahmin edilen rakamlar

İşte Dilek Güngör'ün ' Yerli oto fiyatı ne olacak' başlıklı yazısı...

Bugün Türkiye'de üretilen her şeye karşı olan kesimin adeta ölüm yıldönümü... Eee, kolay değil tabii... Ne zaman bir yerde iktidar olma şansı yakalasalar hizmeti heykel dikmek sananlar ile onların yandaşlarının bünyesi yerli otoyu nasıl kaldırsın!
60 sene de 100 sene de geçse bu kafalar değişmez. Hatırlayın...

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte tahmin edilen rakamlar

Türkiye'nin ilk yerli otomobili Devrim'in yapıldığı tarihleri... O gün "Devrim yürümedi, yolda kaldı" manşetleri atarak projeyi hançerleyen medyanın uzantıları bugün de çıkıp 'Bas tuşu Türkçe değil', 'Yerli oto İtalya'dan geldi', 'Aynası da varmış' diye aklınca meseleyi ti'ye alıyor.

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte tahmin edilen rakamlar

Aslında bu zihniyeti anlamak için o tarihlerde Cumhuriyet Gazetesi'nde yazan Mazhar Kunt isimli beyefendinin yazısını incelemek kafi... Devrim otomobilinin yapıldığı yıllarda yayınlanan yazıda "Hesapsızlık her işimizi berbat etmiş. Senelerdir bira bulamayız.

Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte tahmin edilen rakamlar

Bir iki fabrika kurmak aklımıza gelmez. Ama çimento, şeker fabrikası dedin mi gırla. Şimdi de tutmuşuz otomobil yapmaya merak salmışız. Kimse otomobil yapmak elverişli midir, idare eder mi demiyor" diyor. O günün Kunt'uyla bugünün Portakal'ı, Özdil'i arasında ne fark var? Zihniyet aynı değişmez.

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