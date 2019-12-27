Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte tahmin edilen rakamlar
Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili için ön gösterimin 27 Aralık Cuma günü Gebze'de yapılacağını açıklamıştı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile yerli elektrikli otomobil üretimine ilişkin ayrıntılar belli oldu. 2022'de yollarda olacak otomobilin fiyatı ise vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? Sabah Gazetesi yazarı Dilek Güngör, bugünkü köşe yazısında tahminlerini paylaştı. İşte o rakamlar...
İşte Dilek Güngör'ün ' Yerli oto fiyatı ne olacak' başlıklı yazısı...
Bugün Türkiye'de üretilen her şeye karşı olan kesimin adeta ölüm yıldönümü... Eee, kolay değil tabii... Ne zaman bir yerde iktidar olma şansı yakalasalar hizmeti heykel dikmek sananlar ile onların yandaşlarının bünyesi yerli otoyu nasıl kaldırsın!
60 sene de 100 sene de geçse bu kafalar değişmez. Hatırlayın...