Ünye'de feci kaza: Motosiklet sürücüsü Erhan Yaman vefat etti

Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 12:48

Ordu'nun Ünye ilçesinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen feci trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi. Emniyet şeridinde duran yolcu otobüsüne arkadan hızla çarpan motosikletli, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Arıza Yapan Otobüse Arkadan Çarptı

Edinilen bilgilere göre kaza, Karadeniz Sahil Yolu'nun Cevizdere Mahallesi mevkisinde yaşandı. Erhan Yaman (39) idaresindeki 52 ADN 606 plakalı motosiklet, arıza nedeniyle yol kenarındaki emniyet şeridinde park halinde bekleyen 52 AAD 321 plakalı şehirler arası yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Hastanede Hayatını Kaybetti

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Erhan Yaman, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz sürücü, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otobüsün Boş Olması Facianın Büyümesini Önledi

Feci kaza sonrasında olay yeri inceleme ve polis ekipleri bölgede geniş çaplı bir çalışma başlattı. Kaza anında, emniyet şeridinde arıza nedeniyle bekleyen şehirler arası yolcu otobüsünün içinde sürücü ve yolcu bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili polis ekiplerinin başlattığı tahkikat devam ediyor.