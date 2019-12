Merakla beklenen 'Türkiye'nin Otomobili'nin örtüsü kaldırılıyor. Yerli otomobil rüyasının gerçekleştirilmesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) hayata geçirdiği aracın ilk ön gösterimi bugün yapılacak. Yüzde 100 elektrikli C-SUV modelin tanıtımı gerçekleştirilecek. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek tanıtım toplantısına, Başkan Erdoğan'ın yanı sıra bakanlar, üst düzey yöneticiler ve iş dünyasından önemli isimler katılacak. Toplantı sonrasında Başkan Erdoğan'ın, dünyaca ünlü tasarım firması Pininfarina tarafından tasarlanan ilk gösterim aracını test etmesi de bekleniyor.



20 BİN İSTİHDAM

Aracın başlangıçta C segmentinde elektrikli bir SUV ile piyasaya girmesi, izleyen yıllarda model sayısını 5'e çıkarması planlandı. Projenin 15 yıl içinde ekonomiye 50 milyar, cari açığa 7 milyar euro katkı sağlaması, doğrudan 4 bin, dolaylı 20 bin kişiye istihdam oluşturması öngörülüyor.







TEKNOLOJİ HAMLESİ

Mehmet Gürcan Karakaş'ın CEO olduğu TOGG'da Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding'in yüzde 19'ar, TOBB'un yüzde 5 payı var. TOGG'un araçlarda standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi; evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.



7 SORUDA DEV PROJE

Menzili ne kadar? 400 km olacak.

Nerede şarj olacak? AVM'lerde, benzin istasyonlarında şarj üniteleri var. Sayı artacak.

Nasıl şarj edilecek? Şarj için üniteye bağlamak yetecek. 45 dakikalık şarj ile 300 km yol kat edilecek.

Fabrika nerede? Bursa ve Kocaeli arasında denize yakın konumda olması bekleniyor.

Prototip ne kadar önemli? Her araç prototipten daha iyi imal edilir. Yerli otomobil de prototipinden daha iyi olacak.

Üretim ne zaman? 2022'de seri üretime geçilmesi planlanıyor.

Ne zaman yola çıkacak? İlk 5 bin adedin kamu kuruluşlarına tahsis edilmesi bekleniyor. Sonraki 6 aylık süreçte herkes alabilecek.



TURCORNLAR ÇIKACAK

Sanayi Bakanı Mustafa Varank, 'Türkiye'nin Otomobili' ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'ye ait otomobile kavuşulacağını belirtti, "Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde edeceğiz" dedi.







14:53 VE 19:23 SÜRPRİZİ

Türkiye'nin Otomobili'nde dün yeni detaylar belli oldu. TOGG'un sosyal medya hesabından, yüzde 100 elektrikli olacak otomobilin yandan görünümünü gösteren ve elektrikle çalışma sistemi hakkında ipucu veren 10 saniyelik bir video animasyon paylaşıldı. Bunun ardından, saat 14:53'te ise aracın direksiyonunu, ön konsolunu ve iç tasarımın bir kısmını gösteren fotoğraf paylaşımı yapıldı. Paylaşımda, "Sizi dinledik, 14:53'te geldik; saat 19:23'te yine buluşalım" ifadelerine yer verildi. Sosyal medya kullanıcıları; bu saatleri, İstanbul'un fetih tarihi ve Cumhuriyet'in ilan edildiği tarih ile ilişkilendirdi. TOGG, hafta başından bu yana her gün fotoğraf paylaşımı yapıyor.