Konya'da fabrika yangını faciası: Kahraman itfaiyeci Mehmet Tekeli şehit oldu!

Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 22:34 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 22:40

Alevler Depo Bölümünde Yükseldi, TOMA'lar Destek Verdi

Yangın, saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir mobilya fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikanın depo kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere hızla müdahale ederken, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı TOMA araçları da söndürme çalışmalarına destek verdi. Polis ekipleri ise caddedeki trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Uzun uğraşların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

15 Yıllık İtfaiye Eri Kurtarılamadı

Korkunç yangın sırasında bir vatandaş ile alevlerin arasına dalan bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından acil koduyla hastaneye kaldırılan itfaiye eri Mehmet Tekeli, doktorların gösterdiği tüm çabaya rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. Dumandan etkilenen diğer kişinin tedavisinin sürdüğü bildirilirken, 15 yıllık itfaiye eri olan şehit Tekeli'nin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kahraman itfaiyecinin cansız bedeni otopsi işlemleri için Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Başkan Altay: "Mekanı Cennet Olsun"

Acı haberin ardından Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından bir taziye mesajı yayımladı. Başkan Altay mesajında, "Karatay ilçemizde çıkan yangında yaralanan kahraman itfaiyecimiz Mehmet Tekeli kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, mesai arkadaşlarıma sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanarak derin üzüntüsünü paylaştı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.