Kastamonu'da ahşap ev alev alev yandı! Mahalleli sokağa döküldü

Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 01:05 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 01:07

Alevler Kısa Sürede Ahşap Binayı Sardı

Yangın, merkez Akmescit Mahallesi Kırkodalı Sokak üzerinde meydana geldi.Tayfun ve Hülya Haliloğlu çiftine ait olan iki katlı ahşap evde, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alevler yükselmeye başladı. Binanın ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi etkisi altına aldı. Mahallede büyük paniğe yol açan yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İtfaiye Facianın Büyümesini Önledi

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, dar sokaklara ve yoğun dumana rağmen alevlere hızla müdahale etti. Ekiplerin titiz ve yoğun çalışması neticesinde yangın, bitişikte ve çevrede bulunan diğer binalara sirayet etmeden kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Ev Küle Döndü, İnceleme Başlatıldı

Büyük maddi hasarın oluştuğu olayda, şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi. Yangın sonrası tamamen yanan iki katlı ahşap ev kullanılamaz hale gelerek küle döndü. İtfaiye ekipleri yanan binada uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirirken, polis ve itfaiye uzmanları yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için geniş çaplı inceleme başlattı.