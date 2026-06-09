3 katlı binanın çatısı küle döndü! Sultanbeyli'de yangın paniği

Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 17:43 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 17:46

İzolasyon Çalışması Yapılırken Alevler Yükseldi

Yangın, saat 16.00 sıralarında Sultanbeyli ilçesi Orhangazi Mahallesi Dereseki Sokak'ta bulunan 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binanın çatısında gerçekleştirilen izolasyon çalışmaları esnasında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Çatı malzemelerinin hızlı tutuşması sebebiyle yangın kısa sürede büyüyerek tüm çatı katını etkisi altına aldı.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Çatıdan yükselen yoğun dumanı ve alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin alt katlara ve çevre binalara sıçramasını önlemek adına yoğun bir çalışma başlattı. Ekiplerin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Can Kaybı Yok, Hasar Büyük

Yangının ardından sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, olay sırasında binada bulunan ya da çevre sakinlerinden ölen veya yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangın sebebiyle 3 katlı binanın çatı katında ve üst dairesinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, polis ve itfaiye uzmanları yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı inceleme başlattı.