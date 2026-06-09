FETÖ'nün güncel eğitim yapılanmasına dev operasyon! Finans ağı çökertildi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen büyük soruşturma kapsamında, FETÖ'nün güncel eğitim yapılanması ve hücre yapılanma yöntemleri tamamen deşifre edildi. 12 ilde eş zamanlı olarak başlatılan şafak operasyonunda, örgütün yeniden canlandırmaya çalıştığı gizli ağlara büyük bir darbe indirildi. Takvim’in ulaştığı dosyada FETÖ’nün finansman sağlamak amacıyla AVM’lerdeki şifreli emanet dolaplarını kullandığı ve Balkan ülkelerinde gizli eğitim kampları düzenlediği ortaya çıktı.
Hasan Demir Takvim.com.tr Haber