GaleriOtomobil

İşte yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB! 5 yıldır altyapısı hazırlanıyor

Bugün Başkan Erdoğan tarafından tanıtımı yapılacak yerli otomobil TOGG'un üretim yeri olarak Bursa belirlendi. Bu gelişmenin ardından Bursa'da 5 yıldır alt yapı çalışması devam eden TEKNOSAB'ın en uygun yer olduğu belirtildi. TEKNOSAB hem yerli otomobilin üretimi için hem de mega projeler için büyük bir yatırım alanı olarak inşa ediliyor. Yerli otomobilin yanı sıra uluslararası otomobil firmaları yüksek teknoloji araçlarını bu merkezde üretecek.

27.12.2019 10:53 - Son Güncelleme: 27.12.2019 11:03
İşte yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB! 5 yıldır altyapısı hazırlanıyor

Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobili için Bursa tercih edilirken, gözler şimdi 22 milyar liralık yatırımın nerede yapılacağına çevrildi. Yaklaşık 5 yıldır altyapısı hazırlanan Nilüfer ve Karacabey ilçesi sınırlarındaki TEKNOSAB Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri Projesi'nin öncüsü olacak.

İşte yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB! 5 yıldır altyapısı hazırlanıyor

Her alanda yeni teknolojilerinin altyapısını hazırlayan TEKNOSAB 150 milyar liralık yeni yatırım çekecek ve Bursa'nın ihracat rakamı da 40 milyar doları aşacak. Yerli otomobilin yanı sıra uluslararası otomobil firmaları yüksek teknoloji araçlarını bu merkezde üretecek.

İşte yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB! 5 yıldır altyapısı hazırlanıyor


Türkiye'nin otomobilinden ilk videolu paylaşım: Direksiyonunda biz varız!
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Grubun resmi Twitter hesabından, "Direksiyonunda biz varız!", "Her Şeyiyle Bizim" "Yeniliğe Yolculuk" ve "Türkiye'nin Otomobili" etiketleri ile bir video paylaşıldı. Videoda yerli otomobilin brandaya sarılı halde yollardaki görüntüsü dikkat çekti.

İşte yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB! 5 yıldır altyapısı hazırlanıyor

PROJEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Sadece Türkiye'de değil dünyada da yeni bir ekonomik döneme giriliyor. Bu dönemde otomotiv sektörü değiştirici ve taşıyıcı rol üstleniyor. Türkiye'nin 2023'e damga vuracak projeleri arasında yer alan yerli otomotiv ise Bursa'da üretilecek. Konsorsiyumun yerli otomotivi üretmesi için en uygun alan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) olarak görülüyor.

İşte yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB! 5 yıldır altyapısı hazırlanıyor

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Türkiye'nin 'Mega Endüstri Bölgeleri' projesinin öncüsü olacak. TEKNOSAB, yeni sanayi devriminin sembolü olarak Bursa'da 25 milyar dolarlık yatırım öngörüsü ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakından takip ettiği ve övgüyle bahsettiği projede, altyapı çalışmaları 8 farklı etapta sürüyor. TEKNOSAB, toplamda 8,5 milyon metrekarelik bir alanda hayata geçiyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Ford Taunus için duvarları deldi! Son haliyle görenleri hayran bıraktı
Ford Taunus için duvarları deldi! Son haliyle görenleri hayran bıraktı