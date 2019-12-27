İşte yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB! 5 yıldır altyapısı hazırlanıyor

Bugün Başkan Erdoğan tarafından tanıtımı yapılacak yerli otomobil TOGG'un üretim yeri olarak Bursa belirlendi. Bu gelişmenin ardından Bursa'da 5 yıldır alt yapı çalışması devam eden TEKNOSAB'ın en uygun yer olduğu belirtildi. TEKNOSAB hem yerli otomobilin üretimi için hem de mega projeler için büyük bir yatırım alanı olarak inşa ediliyor. Yerli otomobilin yanı sıra uluslararası otomobil firmaları yüksek teknoloji araçlarını bu merkezde üretecek.

27.12.2019 10:53 - Son Güncelleme: 27.12.2019 11:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





