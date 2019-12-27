İşte yerli otomobilin üretileceği TEKNOSAB! 5 yıldır altyapısı hazırlanıyor
Bugün Başkan Erdoğan tarafından tanıtımı yapılacak yerli otomobil TOGG'un üretim yeri olarak Bursa belirlendi. Bu gelişmenin ardından Bursa'da 5 yıldır alt yapı çalışması devam eden TEKNOSAB'ın en uygun yer olduğu belirtildi. TEKNOSAB hem yerli otomobilin üretimi için hem de mega projeler için büyük bir yatırım alanı olarak inşa ediliyor. Yerli otomobilin yanı sıra uluslararası otomobil firmaları yüksek teknoloji araçlarını bu merkezde üretecek.
Türkiye'nin yüksek teknolojili yerli otomobili için Bursa tercih edilirken, gözler şimdi 22 milyar liralık yatırımın nerede yapılacağına çevrildi. Yaklaşık 5 yıldır altyapısı hazırlanan Nilüfer ve Karacabey ilçesi sınırlarındaki TEKNOSAB Türkiye'nin Mega Endüstri Bölgeleri Projesi'nin öncüsü olacak.
Türkiye'nin otomobilinden ilk videolu paylaşım: Direksiyonunda biz varız!
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, yerli otomobile dair detayları paylaşmaya devam ediyor. Grubun resmi Twitter hesabından, "Direksiyonunda biz varız!", "Her Şeyiyle Bizim" "Yeniliğe Yolculuk" ve "Türkiye'nin Otomobili" etiketleri ile bir video paylaşıldı. Videoda yerli otomobilin brandaya sarılı halde yollardaki görüntüsü dikkat çekti.
PROJEYİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Sadece Türkiye'de değil dünyada da yeni bir ekonomik döneme giriliyor. Bu dönemde otomotiv sektörü değiştirici ve taşıyıcı rol üstleniyor. Türkiye'nin 2023'e damga vuracak projeleri arasında yer alan yerli otomotiv ise Bursa'da üretilecek. Konsorsiyumun yerli otomotivi üretmesi için en uygun alan Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB) olarak görülüyor.
Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi (TEKNOSAB), Türkiye'nin 'Mega Endüstri Bölgeleri' projesinin öncüsü olacak. TEKNOSAB, yeni sanayi devriminin sembolü olarak Bursa'da 25 milyar dolarlık yatırım öngörüsü ve 40 milyar dolarlık ihracat hedefiyle hayata geçiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da yakından takip ettiği ve övgüyle bahsettiği projede, altyapı çalışmaları 8 farklı etapta sürüyor. TEKNOSAB, toplamda 8,5 milyon metrekarelik bir alanda hayata geçiyor.