Metrobüste 'yan bakma' kavgasında can veren gencin son görüntüleri ortaya çıktı | VİDEO

Giriş Tarihi: 08 Haziran 2026 19:32 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2026 19:38

Yan Bakma Tartışması Ölümle Bitti

Olay, Esenyurt ilçesi Mevlana Mahallesi'nde bulunan Marmara Park AVM önündeki metrobüs durağı çıkışında yaşandı. Edinilen bilgilere göre; evlilik hazırlığı içerisinde olan 22 yaşındaki Ferdi Aras, nişanlısı ve kayınvalidesiyle birlikte kahvaltı yapmak üzere yola çıktı. Durağın çıkışına geldikleri sırada Aras ile kimliği belirsiz bir şahıs arasında "yan baktın" iddiasıyla tartışma başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmada gözü dönen saldırgan, yanındaki bıçakla Ferdi Aras'ı ağır yaralayarak olay yerinden kaçtı. Talihsiz genç, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Kanı Durdurmak İçin Seferber Oldular

Yaşanan feci olayın hemen ardından, çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyan şok edici görüntüler ortaya çıktı. Kaydedilen anlarda, aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığılan Ferdi Aras'ın kaldırımda hareketsiz şekilde yattığı görüldü. O sırada çevrede bulunan iki vatandaşın, ambulans gelene kadar talihsiz gencin kan kaybını önlemek ve onu hayatta tutabilmek amacıyla yarasına bezlerle sert tampon yaparak destek olmaya çalıştığı anlar görüntülere yansıdı. Polis ekiplerinin kaçan cinayet zanlısını yakalamak için başlattığı geniş çaplı soruşturma devam ediyor.