Sungurlu'da feci kaza! İstinat duvarından aşağı uçtu: 2 yaralı

Giriş Tarihi: 09 Haziran 2026 00:17 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2026 00:20

Önce Kaldırıma Çıktı, Ardından Duvarı Aşıp Aşağı Uçtu

Kaza, Sungurlu ilçesi Sungurlu-Çorum karayolu üzerinde bulunan Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Hafif ticari araç, kavşak yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce hızla kaldırıma tırmandı, ardından duramayarak yaklaşık 3 metre yükseklikteki istinat duvarından alt kısımda bulunan yan yola düştü. Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen ve büyük çapta maddi hasar alan hafif ticari araçtaki sürücü U.G. ile yolcu konumunda bulunan A.Y. yaralananlar arasında yer aldı.

Ekipler Seferber Oldu: Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Yoldan geçen diğer sürücülerin ve çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye acil koduyla sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede intikal eden itfaiye ekipleri, araç içerisinde mahsur kalan yaralıları çıkarmak için titiz bir çalışma başlattı. Ekiplerin çabasıyla ezilen araçtan çıkarılan U.G. ve A.Y., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.