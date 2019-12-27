Son dakika... Yerli otomobilin özellikleri... TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş yerli otomobili anlattı |Video 27.12.2019 15:40

Yerli otomobil tanıtım töreninde konuşan TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, önemli açıklamalarda bulundu. Karakaş, marka isimlendirmesinin önümüzdeki senelerde yapılacağını ifade ederek, dünyanın en büyük segmenti olduğu için SUV modelinin seçildiğini söyledi. Karakaş, "15 yıl içinde 5 farklı modelimiz olacak." dedi.

TOGG CEO'su Gürcan Karakaş Gebze'deki lansmanda yerli otomobili tanıtım töreninde önemli açıklamalarda bulundu.

Karakaş'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye'nin özlemini giderme amacıyla çıktığımız yolda hayallerimizi bir adım ileriye taşıma üzere otomobilden daha fazlasını yapmak üzere söz verdik, önce kendimize sonra sizlere. Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak izah etmek istiyoruz.

Dünyada otomotiv ile ilgili kurallar değişiyor. Otomobilimiz akıllı bir cihaza dönüşmekte, otomobil yeni bir yaşam alanı olarak kullanılabilmekte.

Artık nesnelerin internetiyle bağlantılı otomobiller, otomobilin kendisinin internetli olduğu bir dünyadan bahsediyoruz. Şehirlerimiz, evlerimiz, fabrikalarımız akıllandıkça otomobillerimiz bir yaşam alanına, her birinin iç içe girdiği bir alana dönüşüyoruz. Bu nedenle biz diyoruz ki, doğru zamanda yola çıktık. Bize soruldu geç kalmadınız mı? Artık eskiden olduğu gibi büyükler değil, çevik olan, yaratıcı olan, işbirlikçi olan ve kullanıcıyı faaliyetlerin merkezine koyan şirketler, organizasyonlar başarılı olabiliyor.

TÜRKİYE'YE AİT KÜRESEL BİR MARKA

Bizim yola çıktığımızda iki hedefimizi olmazsa olmaz olarak belirledik. Birincisi fikri sinai mülkiyeti yüzde 100 Türkiye'ye, Türkiyemize ait küresel bir marka olarak, bunu yaparken teknolojinin en güncelini yeni neslini kullanmak. Biraz önce de söylediğimiz gibi, doğuştan elektrikli bir otomobil geliştirmek. Nesnelerin internetiyle başından planlayarak akıllı bir cihaz olarak düşünmek ve küresel rekabet etmek.

5 YIL İÇİNDE 5 FARKLI MODELİMİZ OLACAK

Marka isimlendirmesini önümüzdeki senelerde yapacağız. Dünyanın en büyük segmenti olduğu için SUV modelini seçtik. 15 yıl içinde 5 farklı modelimiz olacak. Segmentinde en uzun aks mesafesine sahip. Odağımızda özgün teknoloji tasarımları var. Tek şarjla 500 KM'lik menzile sahip.