İYİ Parti'de bombalar peş peşe patlıyor.

Seçimlere müstakil gireceğini duyuran İYİ Parti'de kaos ve istifalarla Meral Akşener yerelde ittifaka zorlanırken parti içindeki akçeli işler ve taciz iddiaları da boyut kazandı.

İSTİFALAR PEŞİ SIRA GELDİ

Son döneme Adnan Beker, Durmuş Yılmaz ve Bahadır Erdem gibi partinin bilinen isimleri istifa ederken en büyük bomba Ümit Dikbayır'ın iddiaları ile patladı.

ÜMİT DİKBAYIR'DAN AKŞENER'İN HESAPLARI İNCELENSİN

"Akşener'in hesapları incelensin" diyerek dilekçe veren Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Takip eden süreçte Dikbayır hakkında bir kadını taciz ettiğine dair suçlamalar yönetildi.

Taciz ve belediyelerle para ilişkisi iddiaları ile suçlanan Ümit Dikbayır ise savcılığa suç duyurusunda bulunarak TBMM'ye "Dokunulmazlığım kaldırılsın" dilekçesi ile başvuru yaptı.



ÜMİT DİKBAYIR İFŞA ETTİ: FATİH AKŞENER'İN AKÇELİ İŞLERİ VE ÖZEL KALEM ESMA BEKAR!

Dikbayır son olarak Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener ve Özel Kalem Müdürü Esma Bekar'ın para ilişkilerinden bahsederek bombayı İYİ Parti'nin kucağına bıraktı.



Şu ifadeleri kullandı;



"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim"



"Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış"

GENEL MERKEZ KATINDA YASAK AŞK SKANDALI

Partideki yasak aşk skandalını da açık eden Dikbayır, "5 sene önce partiden atılmış bir kız, neden atıldığını biliyorum. Bu kız genel başkanlık katında birisiyle ilişkisi vardı. İsmini söylemeyeceğim, ikisinin de ailesi var. Bu işleri öyle ortaya atmak kolay değil. Ben isim söylersem bu insanların yuvası yıkılır. Bu işler kolay değil" dedi.





"REZİL KEPAZE EDECEĞİM"

Hatırlanacağı üzere Dikbayır, geçtiğimiz günlerde "Bazı parti yetkililerimizin çok utanacağı bir şey var. Ben onu anlattığım zaman rezil, kepaze olacaklar" diyerek Akşener'e gözdağı vermişti.

AKŞENER'DEN DİKBAYIR'DA SERT SÖZLER: EDEPSİZ, HAYASIZ VE AHLAKSIZ...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise Dikbayır'a sert sözler söyledi.



"Edep, haya, ahlak duygusu siyasette çok önemlidir" diyen Akşener, "Edepsiz, hayasız, ahlaksız" göndermesinde bulunarak Dikbayır'a yüklendi.

OLAY GÖRÜNTÜLER SIZDIRILDI

İstifa, taciz ve akçeli para işleriyle sarsılan İYİ Parti ile ilgili son olarak bomba bir görüntü sızdırıldı.

Meral Akşener'in görevine son verilen basın danışmanı Murat İde, Meral Akşener'in Özel Kalem Müdür Esma Bekar ve bazı partililierin özel bir jette alkol aldığı görüldü.



Murat İde

Görüntüler CHP'ye yakınlığıyla bilinen 23 derece isimli sosyal medya hesabı üzerinden servis edildi.



Esma Bekar

ZAMANLAMASI MANİDAR

Görüntülerin sızdırılmasının zamanlaması manidar bulundu. Öyle ki CHP Meral Akşener'i masaya oturtmaya çalışıyor. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu peşi sıra ittifak mesajları verirken CHP yandaşları da köşelerden ve ekranlardan 3-6 Mart sürecinde olduğu gibi Akşener'e yükleniyor.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'un da uçakta olduğu görüldü.



Söz konusu hesaptan daha sonra yapılan açıklamada görüntülerde viski dedikleri bardakta çay olduğu iddia edildi.

CHP YANDAŞI ANKETÇİNİN OLAY İDDİASI

Söz konusu görüntülerin sızdırıldığı 23 derece isimli sitenin sahibi Gökhan Özbek ile aralarının sıkı fıkı olduğu bilinen CHP yandaşı anketçi Kemal Özkiraz ise dün anket iddiasını ortaya atmıştı.

CHP'li anketçi Kemal Özkiraz İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ümit Dikbayır'ın kendisini yemeğe davet ettiğini ve "İYİ Parti'nin oylarının yüksek göstermesini istediklerini" söyledi.

Öte yandan Özkiraz, Bekir Ağırdır'ın sahibi olduğu KONDA Araştırma'nın Fatih Akşener'in oyuncağı olduğunu iddia ederek KONDA'da Fatih Akşener'in yazdığı anket sonuçlarının açıklandığını söyledi.

TAKVİM.COM.TR ESMA BEKAR DOSYASINI AÇMIŞTI

Öte yandan Takvim.com.tr görüntülerde yer alan ve Ümit Dikbayır'in işaret ettiği Esma Bekar'ın dosyasını açmıştı.

Bekar ile ilgili çarpıcı gerçekler için görsele tıklayınız;