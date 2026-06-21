İnşaatta korkutan kaza: Kayalık alana düşen işçi için ekipler zamanla yarıştı
İskenderun'da şantiyede feci bir kaza meydana geldi. Dengesini yitirerek kayalık zemine yuvarlanan ve yaralanan talihsiz işçi, büyükşehir belediyesi itfaiye ekiplerinin titiz operasyonuyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Dengesini Kaybederek Kayalıklara Düştü
Olay, İskenderun ilçesine bağlı Cebike Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat şantiyesinde meydana geldi. Şantiye alanında mesaisine devam eden bir işçi, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yüksekteki kayalıklardan aşağı düştü. Sert zemine düşerek yaralanan ve hareket edemeyen işçiyi gören mesai arkadaşları ve çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Ekipler Kurtarma İçin Zamanla Yarıştı
İhbarın alınmasının ardından bölgeye kısa sürede Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ile sağlık personeli sevk edildi. Engebeli arazi şartlarına rağmen yaralı işçinin bulunduğu noktaya ulaşan itfaiye erleri, sağlık ekipleriyle birlikte güvenli tahliye şeridi oluşturdu. Ekiplerin dikkatli ve koordineli operasyonu sayesinde yaralı vatandaş, sedyeye alınarak kayalık bölgeden güvenli bir şekilde çıkarıldı.