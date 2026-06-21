Traktör yangınında patlama paniği: Yangın anı ve infilak kamerada

Giriş Tarihi: 21 Haziran 2026 15:52 Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 15:53

Alevler Kısa Sürede Tüm Aracı Sardı

Arkasına su veya yakıt tankeri takılı olarak seyir halinde olan bir traktörde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Motor kısmından yükselen dumanları fark eden sürücü aracı durdururken, alevler kısa sürede büyüyerek tüm traktörü sardı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye vakit kaybetmeden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale Sırasında Korkutan Patlama

Olay yerine ulaşan itfaiye erleri, alev alev yanan aracı söndürmek için hemen tazyikli suyla müdahaleye başladı. Ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştığı o kritik dakikalarda, traktörün yakıt deposu veya lastiğinde olduğu tahmin edilen büyük bir patlama yaşandı. Çevredekilerde büyük korku ve panik yaratan patlama anı, kayıtta olan bir cep telefonu kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Büyük Facia Son Anda Önlendi

Korkutan patlamada şans eseri herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. İtfaiye ekiplerinin soğukkanlı ve hızlı müdahalesi sayesinde, alevlerin traktörün arkasında takılı bulunan tankere ve çevredeki bahçelere sıçraması son anda önlendi. Yangın tamamen söndürülürken, patlamanın ardından demir yığınına dönen traktör tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.