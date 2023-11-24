İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın flaş iddiaları sonrası Meral Akşener’i bekleyen tehlike! 132 milyon TL için Yargıtay devreye girebilir

14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı koalisyonun büyük partilerinden olan İYİ Parti'de ortalık resmen karıştı.
Gerek seçim öncesi gerekse seçim sonrası İYİ Parti kurucularından birçok isim peş peşe istifasını açıkladı.
14 ve 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı koalisyonun büyük partilerinden olan İYİ Parti'de ortalık resmen karıştı.
Gerek seçim öncesi gerekse seçim sonrası İYİ Parti kurucularından birçok isim peş peşe istifasını açıkladı.
Partideki karmaşa artık saklanamayacak boyuta gelmişken bir de üzerine Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır hakkında ortaya atılan taciz ve para iddiaları eklendi.
"İSPATLARSA İSTİFA EDERİM"
Ümit Dikbayır'ın Meral Akşener ve ailesinin hesaplarını incelettiği iddia edilmişti. Konu hakkında konuşan Dikbayır ise "Seçim sonrasında partinin parası yok diyerek milletvekillerinden farklı rakamlarda para istediler. Geçmişte partinin mali işlerinden sorumlu olduğum için vekiller bana sordu. Ben de görevi teslim ederken kasada 132 milyon TL olduğunu ilettim. Benden istenilen 500 bin TL'yi de vermedim. Ama genel başkan ve ailesinin hesabını inceletme gibi bir durum söz konusu değil. "Hakkımdaki iddiaların birisi bile kanıtlanırsa milletvekilliğinden istifa edeceğim" dedi.
KESİN İHRAÇ TALEBİ
Tüm bu gelişmeler gündemi meşgul ederken İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ümit Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
Gerekçelerden biri ise yüz kızartıcı bir suç: taciz.
ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER
Siyaset kulisleri İYİ Parti'deki skandalları konuşurken Dikbayır, üzerine atılan suçlamalar hakkında katıldığı bir canlı yayında parti içi skandalları deşifre etti.
PARTİ POŞETLERİNDE KİRLİ PARA TRAFİĞİ
"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim" diyen Dikbayır "Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış" açıklamasında bulundu.
"GENEL BAŞKAN GİTSİN ONUN YERİNE BİZ OYNAYALIM DİYEN VAR"
"Genel Başkan grup toplantısında partimize operasyon yapılıyor, aparatlar var dedi. Ya bunu kimse konuşmadı. AK Parti'den, MHP'den, CHP'den kimse konuşmadı. Bu iddiaların tamamını ortaya atan Genel Başkan. Benim hesaplarıma bakıldı diyen o, belediyelerle iş yapılıyor diyen o. Belediyelerle iş yapanı arıyorsa odasının 3 metre önüne bakacak. Bütün Ankara biliyor. Makam odasının 3 metre ötesine bakacak. Bu partide başka oyunlar, kumpaslar dönüyor. Seçimden sonra Genel Başkan gitsin, biz onun yerine oynayalım diyen arkadaşlarımız var."
YARGI HAREKETE GEÇEBİLİR
Bu gelişmeler yaşanırken Akşener ve ailesi hakkında ortaya atılan bu yeni iddialar siyasetin gündemine bomba gibi düşerken İYİ Parti'yi büyük bir tehlike bekliyor.
Hürriyet Gazetesi'nden Abdülkadir Selvi köşeyazısında bu tehlikeye dikkat çekerken İYİ Parti'ye karşı yargının harekete geçebileceğini ifade etti.
İşte Selvi'nin yazısında ne çıkanlar:
İYİ Parti, Hazine yardımı alan, hesaplarını Anayasa Mahkemesi'nin denetlediği bir parti. Partinin hesaplarında iddia edildiği gibi 132 milyon TL'lik bir açık tespit edilirse hele hele bu paranın yurtdışına sevk edilmesi gibi bir durum söz konusu olursa hem Anayasa Mahkemesi bu parayı İYİ Parti'nin Hazine yardımından keser, hem de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı suç duyurusunda bulunabilir. İYİ Parti'yi böyle bir tehlike bekliyor.
İYİ PARTİ'DE BÜYÜK TRAVMA
Özellikle şu son taciz suçlamaları, partinin kasasından paranın eksik olduğu suçlamaları nedeniyle İYİ Parti bir travma yaşıyor.
AKŞENER'İN KOLTUĞU
TABİİ bu durum Meral Akşener'in tahtını da sallıyor.
Hem partide yaşanan sarsıntı ve Meral Akşener'in, "Yeterli oyu alamazsam gereğini yerine getireceğim" sözü nedeniyle Akşener sonrası hesaplar başladı. Siyaset boşluk kaldırmaz. Hele hele Meclis'te grubu olan, Hazine yardımı alan bir partide liderlik koltuğu boş bırakılmaz.
KONUŞULAN İSİMLER
Kendilerinin kişisel planlamaları bilmiyorum ama İYİ Parti'de Buğra Kavuncu, Kürşat Zorlu, Müsavat Dervişoğlu, Bilge Yılmaz ve Ümit Özlale potansiyel genel başkan adayları olarak gösteriliyor. Tekrar ifade ediyorum şimdilik bu isimlerden ben genel başkan olacağım diye bir faaliyetleri gözlenmiyor. Ama parti tabanında ve tavanında potansiyel genel başkan adayları olarak gösteriliyorlar. Siyasi birikimleri ve karizmaları nedeniyle Akşener sonrasına aday gösteriliyorlar. Ben bu listeye bir de Koray Aydın'ı eklerim.
AKŞENER'İN İŞİ ZOR
Konuyu köşesine taşıyan bir diğer isim ise Sabah gazetesi yazarı Yavuz Donat.
Donat, partiden istifa edenler ve ihraç edilenlerin büyük çoğunluğunun kurucular olduğunu hatırlatarak, "En büyük kriz... Meral Akşener ile Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır arasında... İddialar ise tamamen duygusal. Meral Akşener, kan kaybını durdurmak için çırpınıyor... Ama... İşi gerçekten zor" ifadelerini kullandı.