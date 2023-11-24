İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın flaş iddiaları sonrası Meral Akşener’i bekleyen tehlike! 132 milyon TL için Yargıtay devreye girebilir

ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER

Siyaset kulisleri İYİ Parti'deki skandalları konuşurken Dikbayır, üzerine atılan suçlamalar hakkında katıldığı bir canlı yayında parti içi skandalları deşifre etti.

PARTİ POŞETLERİNDE KİRLİ PARA TRAFİĞİ

"Seçim bitti Fatih Akşener bana 'Kampanya ekibine para vermem lazım' dedi ben de ben Genel Başkan'dan onay alırım bütün çalışanlara birer maaş verelim zaten dedim" diyen Dikbayır "Onlar biraz daha fazla çalıştılar onlara iki maaş veririz ama elden bir para vermenin doğru olmayacağını bunun partinin içinde diğer çalışanlarla dedikodu olacağını rahatsızlık yaratacağını söyledim ve ben bu yöntemi yapmadım. Sonra duydum ki elinde 7-8 tane İYİ Parti poşetiyle her birinin içinde 200'er bin TL var, kendi ekibine para dağıtmış" açıklamasında bulundu.

"GENEL BAŞKAN GİTSİN ONUN YERİNE BİZ OYNAYALIM DİYEN VAR"

"Genel Başkan grup toplantısında partimize operasyon yapılıyor, aparatlar var dedi. Ya bunu kimse konuşmadı. AK Parti'den, MHP'den, CHP'den kimse konuşmadı. Bu iddiaların tamamını ortaya atan Genel Başkan. Benim hesaplarıma bakıldı diyen o, belediyelerle iş yapılıyor diyen o. Belediyelerle iş yapanı arıyorsa odasının 3 metre önüne bakacak. Bütün Ankara biliyor. Makam odasının 3 metre ötesine bakacak. Bu partide başka oyunlar, kumpaslar dönüyor. Seçimden sonra Genel Başkan gitsin, biz onun yerine oynayalım diyen arkadaşlarımız var."