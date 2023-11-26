CHP yandaşı Kemal Özkiraz’dan Meral Akşener’in oğlu Fatih Akşener hakkında bomba iddia: KONDA Fatih Akşener’in oyuncağı yapıldı

Partinin bir dönem kasası olan Dikbayır, seçim sonrası "Partide para yok" diyerek vekillerden para istendiğini ancak kendisi kurultayda görevi teslim ederken kasada 132 milyon TL olduğunu iddia etti.

Dikbayır'ın bir diğer dikkat çeken açıklaması ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in oğlu Fatih Akşener hakkında.