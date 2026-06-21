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Aksaray'da sır dolu olay: Su dolu drenaj kuyusundaki otomobilden 2 ceset çıkarıldı

Aksaray'da sır dolu olay: Su dolu drenaj kuyusundaki otomobilden 2 ceset çıkarıldı

Sağlık beldesinde tarladan geçen bir vatandaşın dikkati, feci bir olayı ortaya çıkardı. İhbar üzerine drenaj kuyusuna giren dalgıç ekipleri, suyun içindeki otomobilden biri kadın iki kişinin cansız bedenini çıkardı. Yapılan incelemede hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi.

Vatandaş Fark Etti, Ekipler Alarma Geçti

Sabahın erken saatlerinde tarla yolunu kullanan bir vatandaş, su dolu drenaj kuyusunun içinde bir otomobilin olduğunu fark etti. Durumun hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD'a bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Dalgıçlar Sudan Çıkardı: Kimlikleri Belli Oldu

Kısa sürede olay yerine ulaşan jandarma ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, dalgıç ekipleri suyun içine gömülen otomobile ulaşmak için kuyuya girdi. Aracın içerisine müdahale eden ekipler, biri kadın iki kişinin cansız bedenine ulaştı. Sudan çıkarılan cenazelerin üzerinde yapılan kimlik araştırmasında, hayatını kaybeden şahısların Zarife İlban (25) ve Kadir Baltacı (32) oldukları tespit edildi.

Soruşturma Başlatıldı

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından talihsiz gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin yapılması amacıyla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Aracın kuyuya nasıl düştüğü ya da olayın arkasında başka bir neden olup olmadığı yönünde Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü tahkikat başlatıldı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Haber

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